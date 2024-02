Rise of the Ronin: Waffen, Stile & Combos – Gameplay-Video stellt das Kampfsystem vor

Rise of the Ronin:

Wenige Wochen vor dem Release stellte PlayStation einen weiteren Gameplay-Trailer zu Team Ninjas "Rise of the Ronin" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um das Kampfsystem des kooperativen Action-Rollenspiels.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release im nächsten Monat stellte uns PlayStation das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“ zuletzt anhand diverser Gameplay-Präsentationen vor.

Unter anderem ging es dabei um die Spielwelt von „Rise of the Ronin“ an sich oder das Kampfgeschehen. Ab sofort steht ein weiterer Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit, der sich erneut dem Kampfsystem und dessen Features widmet. Wie sich dem neuen Video entnehmen lässt, greift ihr im Nahkampf unter anderem auf Waffen wie ein Katana, ein Bajonett oder einen Speer zurück.

Darüber hinaus wird es in „Rise of the Ronin“ natürlich möglich sein, die Vorteile von Schusswaffen zu nutzen und aus der sicheren Distanz heraus zu attackieren. Im Fernkampf kommen Waffen wie ein Bogen oder ein Flammenwerfer zum Einsatz.

Von nicht zu unterschätzender strategischer Bedeutung ist der Enterhaken, den ihr sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt verwenden könnt.

Team Ninja denkt dieses Mal auch an Neulinge

In „Rise of the Ronin“ übernehmt die Kontrolle über einen namensgebenden Ronin, einen herrenlosen Samurai. Die Geschichte setzt im Jahr 1863 ein, in dem sich die mehr als drei Jahrhunderte andauernde Schreckensherrschaft des Tokugawa-Shogunats ihrem Ende neigt. Eines Tages landen die Schwarzen Schiffe des Westens an den japanischen Küsten und sorgen bei ihrem Versuch, das japanische Festland für den Westen zu erschließen, zu allerlei politischen Verwerfungen.

Team Ninja-typisch wird auch „Rise of the Ronin“ mit einem vielseitigen Kampfsystem und einem knackigen Schwierigkeitsgrad versehen. Im Gegensatz zu Titeln wie der „Nioh“-Reihe dachten die Entwickler dieses Mal allerdings auch an Neulinge und entwarfen für „Rise of the Ronin“ drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Darunter einen einfachen Modus, der sich vor allem an Spielerinnen und Spieler richtet, die neu im Genre sind oder einfach nur die Geschichte genießen möchten. Hinzukommt ein Standard-Modus sowie ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung sind.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Neben der obligatorischen Standard-Version wird eine Deluxe Edition mit diversen exklusiven Inhalten angeboten. Zu diesen gehören exklusive Waffen sowie ein digitales Artbook oder eine digitale Version des offiziellen Soundtracks.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Editionen von „Rise of the Ronin“ und ihren Inhalten haben wir hier für euch zusammengefasst.

