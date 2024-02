Rise of the Ronin: Waffen, Kampfstile, Greifhaken und Ki – Kämpfe umfangreich vorgestellt

Rise of the Ronin:

In "Rise of the Ronin" wird reichlich gekämpft. Einblicke in das System und Informationen zu den Waffen sowie Kampfstilen liefert ein neues Video mit Entwicklerkommentaren und Spielszenen.

“Rise of the Ronin” erobert im März die PS5. Der von Team Ninja entwickelte Titel bietet nicht nur eindrucksvolle Umgebungen, wie ein in dieser Woche veröffentlichtes Video unter Beweis stellt. Ebenfalls kommen die Kämpfe nicht zu kurz.

Die Feinde, Waffen und Kampfstile sind Teil eines weiteren Videos, das am Nachmittag nachgereicht wurde und mit einer deutschen Vertonung vorliegt. Darin plaudern die Entwickler über die Nah- und Fernkampfwaffen und gehen auf die Spezialmanöver ein.

Achtet in Rise of the Ronin auf euer Ki

Ein Thema des unten eingebetteten Videos, das auch auf dem PlayStation Blog angesprochen wird, ist die Ki-Anzeige, die auf Gegner als auch auf Spieler einen Einfluss hat.

Die grundlegende Kampfstrategie beinhaltet die Verwendung der Quadrat-Taste für Nahkampfangriffe, das Blocken mit L1 und das Ausweichen mit der Kreis-Taste. Sobald das Ki der Gegner aufgebraucht ist, sind sie verwundbar und kampfunfähig.

Spieler von “Rise of the Ronin” haben daraufhin die Möglichkeit, massiven Schaden durch kritische Treffer zu verursachen.

Im Kampf ist es gleichermaßen wichtig, auf die Erschöpfung des eigenen Ki zu achten. Ist er niedrig, sollten Spieler vorsichtiger agieren und nicht angreifen oder rennen.

In Kämpfen gegen übermächtige Feinde kann durch das Parieren mit der Konterfunken-Aktion und dem Einsatz von Kampfkünsten das maximale Ki der Gegner reduziert werden, was es erleichtert, sie zu besiegen.

Eingeleitet wird die Konterfunktion mit der Dreieck-Taste. Kampfkünste (R1 gedrückt halten und Quadrat-Taste/Dreieck-Taste drücken) führen daraufhin zu einem schweren Schaden.

Informationen zum Waffenarsenal

Katana, Speer, Doppelklinge, Bajonette und Säbel gehören zu den Waffen, die Spieler im Verlauf von “Rise of the Ronin” einsetzen. Sie bieten eigene Fähigkeiten und Angriffsaktionen.

Im Duell mit Feinden ist es den Entwicklern zufolge wichtig, zu erkennen, welcher der drei Kampfstile – Ten (Himmel), Chi (Erde) und Jin (Mensch) – gegen ihre Waffen effektiv ist.

„Rise of the Ronin“ unterstützt unterschiedliche Kampfstile. „Rise of the Ronin“ unterstützt unterschiedliche Kampfstile. „Rise of the Ronin“ unterstützt unterschiedliche Kampfstile.

Hinzu kommen Fernkampfwaffen wie Bögen und Schusswaffen. Einen besonderen Stellenwert haben auch die Feuerrohre, die mächtige Flammen ausspeien und eine ganze Gruppe von Gegnern abwehren.

Greifhaken-Aktionen bieten in “Rise of the Ronin” wiederum die Möglichkeit, Gegner im Kampf heranzuziehen. Schießpulverfässer stellen einen weiteren Mechanismus dar und werden gegen Gegner geschleudert, wodurch ein “epischer Schaden” entsteht.

Weitere Details zum Kampfsystem sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Was “Rise of the Ronin” sonst noch zu bieten hat, verrät das folgende Special:

“Rise of the Ronin” kommt am 22. März 2024 exklusiv für PS5 auf den Markt. Vorbestellungen sind seit einiger Zeit möglich und werden weiterhin angenommen.

Nachfolgend steht das heutige Video zu den Kämpfen zur Ansicht bereit:

