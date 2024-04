Kingdom of the Planet of the Apes: Finaler Trailer zum heißerwarteten Actionfilm veröffentlicht

Kingdom of the Planet of the Apes:

Bald ist es so weit und mit "Kingdom of the Planet of the Apes" startet das nächste Kapitel der ikonischen Filmreihe in unseren Lichtspielhäusern. Als Einstimmung könnt ihr euch nun den finalen Trailer zum Actionfilm anschauen.

Nur noch wenige Tage müssen wir uns gedulden, ehe mit „Kingdom of the Planet of the Apes“ beziehungsweise „Planet der Affen: New Kingdom“ der nächste Teil der legendären Filmreihe in unseren Kinos startet. Um den Fans die Wartezeit auf das heißerwartete neue Kapitel der Franchise zu versüßen, hat 20th Century Studios nun den offiziellen finalen Trailer zum Actionfilm veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Nachdem die jüngste „Planet der Affen“-Filmtrilogie der Marke erfolgreich neues Leben einhauchen konnte, wagt die Filmreihe mit „New Kingdom“ nun den Sprung in die Zukunft. Genauer setzt die neue Geschichte rund 300 Jahre nach Caesars Abenteuern an. Die Menschen sind schon lange nicht mehr die dominante Spezies auf der Erde und die intelligenten Affen haben währenddessen eine eigene Kultur entwickelt sowie eigene Reiche aufgebaut.

Niemand stoppt ihre Herrschaft

Da Caesars Zeit inzwischen vergangen ist, rückt mit Noa ein neuer Hauptcharakter in den Fokus. Der Schimpanse ist ein Krieger, der in „Kingdom of the Planet of the Apes“ mit Proximus Caesar aneinandergerät, dem König eines großen Affenreiches. Dieser will mit seiner Armee nicht nur Jagd auf Menschen machen, sondern auch andere Clans unterjochen. Noa und eine junge Menschenfrau namens Mae begeben sich auf eine gefährliche Reise, um Proximus aufzuhalten.

Um Mae beziehungsweise Nova, wie sie von Noa und seinem Freund Raka genannt wird, macht „New Kingdom“ übrigens noch ein großes Mysterium. Sie unterscheidet sich deutlich von den anderen Menschen, die aufgrund einer Virusmutation aus der Reboot-Trilogie das Sprechen verlernt haben. Dass sie ihre Gedanken gut artikulieren kann, dürfte im Laufe des Actionfilms vermutlich nicht nur Noa und Raka überraschen.

Die Planet der Affen-Reihe hat auch verschiedene Videospiele hervorgebracht. Wie Planet of the Apes: Last Frontier ausgesehen hat, könnt ihr euch hier genauer anschauen:

„Kingdom of the Planet of the Apes“ wurde von Wes Ball („Mazerunner – Die Auserwählten im Labyrinth“) nach einem Drehbuch von Josh Friedman („Krieg der Welten“) inszeniert. In den Hauptrollen sind Owen Teague („The Stand“) als Noa, Freya Allan („The Witcher“) als Mae und Kevin Durand („X-Men Origins: Wolverine“) als Proximus Caesar zu sehen. In weiteren Rollen sind unter anderem Peter Macon („The Orville“) und William H. Macy („Shameless“) dabei.

„Planet der Affen: New Kingdom“ startet am 8. Mai 2024 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch der finale Trailer zu „Kingdom of the Planet of the Apes?

