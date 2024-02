PS4 & PS5: Neuerscheinungen im März in der Übersicht

Im März dürfen sich Gaming-Fans erneut auf zahlreiche neue PS4- und PS5-Spiele freuen. Welche Titel genau den Weg in den hiesigen Handel finden und um eure Gunst buhlen, verraten wir euch wie gewohnt in unserer Übersicht.

Nachdem unsere Monatsvorschau im Februar leider zwangsweise aussetzen musste, ist sie nun wieder zurück und erneut dürfen sich Spieler und Spielerinnen auf allerlei Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen. Nachfolgend stellen wir euch einige der potenziellen Highlights, die in den nächsten Tagen und Wochen auf euch zukommen, etwas genauer vor.

The Outlast Trials (PS4, PS5)

Release: 5. März 2024

Während des Kalten Krieges „rekrutiert“ die Murkoff Corporation Leute, um an ihnen Experimente in den Bereichen Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche durchzuführen. Die Moral und Ausdauer der Versuchspersonen sollen auf eine harte Probe gestellt werden. Ihr seid einer dieser Gefangenen und könnt euch entscheiden, ob ihr die vor euch liegenden Prüfungen alleine oder mit bis zu drei Mitspielern angehen möchtet. Euer Ziel bleibt jedoch stets gleich: überleben!

In „The Outlast Trials" erwartet euch ein brutales Katz-und-Maus-Spiel.

Egal ob im Singleplayer oder im Mehrspieler: „The Outlast Trials“ all das bieten, was Fans der Horror-Franchise seit Jahren an ihr schätzen. Der Kern des Gameplays besteht also weiterhin darin, Feinden auszuweichen, sich vor ihnen zu verstecken oder vor ihnen wegzulaufen. Während jeder Quest erhaltet ihr Möglichkeiten, um euch besser verstecken oder Feinde ausbremsen zu können. Erst wenn ihr eine Aufgabe abgeschlossen habt, dürft ihr wieder hinaus in die Freiheit.

Hi-Fi Rush (PS5)

Release: 19. März 2024

Ein Experiment läuft schief und so kommt es, dass das Herz von Möchtegern-Rockstar Chai nun mit einem Musikplayer verbunden ist. Wenig später wird er zu einem „Defekt“ erklärt und befindet sich inmitten eines erbitterten Widerstandskampfes gegen einen skrupellosen Konzern.

Mit „Hi-Fi Rush" findet eines der besten Spiele des Jahres 2023 seinen Weg auf die PS5.

Anfang 2023 eroberte das von Tango Gameworks („The Evil Within“) geschaffene Rhythmus-Actionspiel „Hi-Fi Rush“ die Herzen zahlreicher Spieler im Sturm und mauserte sich quasi über Nacht zum Überraschungshit, der sich sogar Hoffnungen auf die eine oder andere GOTY-Auszeichnung machen konnte. Nun findet der Titel seinen Weg auf die PlayStation 5! Gemeinsam mit Chai, seinen Freunden und jeder Menge Taktgefühl lasst ihr richtig die Fetzen fliegen.

Alone in the Dark (PS5)

Release: 20. März 2024

Privatdetektiv Edward Carnby hat von Emily Hartwood den Auftrag bekommen, sie bei der Suche nach ihrem verschwundenen Onkel zu unterstützen. Ihr Weg führt sie nach Derceto Manor, einer speziellen Einrichtung, in der merkwürdige Dinge vorzugehen scheinen. Sie entdecken mysteriöse Portale zu anderen Welten, diverse gefährliche Monster und letztendlich soll das ungleiche Duo sogar einer großen Verschwörung auf die Spur kommen.

„Alone in the Dark" lässt euch das ikonische Survival-Abenteuer ganz neu erleben.

Die Neuauflage des legendären Survival-Horror-Klassikers „Alone in the Dark“ wird von den Machern als Neuinterpretation und gleichzeitig Hommage an das ikonische Original bezeichnet. Euch erwartet hier also kein 1:1-Remake, sondern vielmehr eine neue Version des Spiels mit einer neuen kreativen Vision. Die Tugenden der Vorlage sollen dabei natürlich erhalten bleiben: Eine dichte Atmosphäre, knifflige Rätsel und jede Menge Nervenkitzel.

Dragon’s Dogma 2 (PS5)

Release: 22. März 2024

Ihr seid ein sogenannter Erweckter, also eine Person, deren Herz von einem Drachen gestohlen worden ist. Um euer Herz zurückerlangen zu können, müsst ihr gemäß dem Dogma der Fantasy-Welt das mächtige Ungetüm erschlagen. Euch erwartet eine gewaltige Reise durch die Reiche der Menschen und Bestrien. Doch was erwartet euch am Ende dieses Abenteuers und was wird das Schicksal letztendlich für euch bereithalten, wenn ihr dem Biest gegenübersteht?

In der Welt von „Dragon's Dogma 2" warten gefährliche Monster auf euch.

Euer Unterfangen musst ihr natürlich nicht alleine bestreiten, denn wie schon im Vorgänger stehen euch auch in „Dragon’s Dogma 2“ eure Vasallen zur Seite. Eure eigene Spielfigur bastelt ihr euch übrigens wieder in einem Charaktereditor zusammen und diesmal dürft ihr im Laufe des Action-Rollenspiels mehr Berufe erlernen als noch in Teil 1. Die fordernden Kämpfe gegen die teils riesigen Monster bleiben selbstverständlich erhalten und sollen euch wieder alles abverlangen.

Rise of the Ronin (PS5)

Release: 22. März 2024

Nach 300 Jahren gehört die brutale Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats über Japan inzwischen der Vergangenheit an. Allerdings droht der Inselstaat einige Zeit danach einmal mehr im Chaos zu versinken, genauer im Jahr 1863. Als namenloser Krieger ist es fortan eure Verantwortung, das Schicksal Japans inmitten verschiedener politischer Unruhen zu beeinflussen und einen aufziehenden Krieg doch noch irgendwie abzuwenden.

„Rise of the Ronin" bietet jede Menge packende Samurai-Action.

Team Ninja („Ninja Gaiden“-Reihe“) möchte euch in „Rise of the Ronin“ auf ein brutales Samurai-Abenteuer entführen, in dem ihr eine detailreiche Welt erkunden könnt. Das Herzstück des Action-Adventures soll das Kampfsystem bilden, das den Spagat aus Zugänglichkeit und Herausforderung meistern soll. Dank verschiedener Kampfstile und Einstellungsmöglichkeiten soll für jeden etwas dabei, egal ob im Nahkampf oder im Distanzkampf.

Weitere Neuerscheinungen im März:

Mixture (Release: 1. März 2024)

One More Dungeon 2 (Release: 1. März 2024)

Rainbow Reactor: Fusion – Remastered (Release: 1. März 2024)

The Mobius Machine (Release: 1. März 2024)

Ufouria: The Saga 2 (Release: 1. März 2024)

Unlife (Release: 1. März 2024)

Bang-On Balls: Chronicles (Release: 5. März 2024)

Classified: France ’44 (Release: 5. März 2024)

Expeditions: A MudRunner Game (Release: 5. März 2024)

Mediterranea Inferno (Release: 5. März 2024)

Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition (Release: 5. März 2024)

10 Seconds to Win! (Release: 6. März 2024)

Auch einige kleinere Titel buhlen im März um eure Gunst, etwa „10 Seconds to Win!"

Reveil (Release: 6. März 2024)

ABRISS: Build to Destroy (Release: 7. März 2024)

As Dusk Falls (Release: 7. März 2024)

Manic Mechanics (Release: 7. März 2024)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Release: 7. März 2024)

Top Racer Collection (Release: 7. März 2024)

Akka Arrh (Release: 8. März 2024)

Stilt (Release: 8. März 2024)

Unicorn Overlord (Release: 8. März 2024)

WWE 2K24 (Release: 8. März 2024)

Contra: Operation Galuga (Release: 12. März 2024)

Little Cities: Bigger! (Release: 12. März 2024)

„Llamasoft: The Jeff Minter Story" wird ein abgedrehter Shooter.

Llamasoft: The Jeff Minter Story (Release: 13. März 2024)

Violet Wisteria (Release: 13. März 2024)

Cartel Tycoon (Release: 14. März 2024)

Crown Wars: The Black Prince (Release: 14. März 2024)

Highwater (Release: 14. März 2024)

Ib (Release: 14. März 2024)

Paint the Town Red (Release: 14. März 2024)

Star Wars: Battlefront Classic Collection (Release: 14. März 2024)

Outcast: A New Beginning (Release: 15. März 2024)

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance (Release: 15. März 2024)

MLB The Show 24 (Release: 19. März 2024)

Master Maker 3D Ultimate (Release: 20. März 2024)

Die „House Flipper 2"-Demo war auf Steam bereits ein echter Hit.

House Flipper 2 (Release: 21. März 2024)

Krimson (Release: 21. März 2024)

Tram Simulator Urban Transit (Release: 21. März 2024)

The Legend of Legacy HD Remastered (Release: 22. März 2024)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Release: 26. März 2024)

South Park: Snow Day! (Release: 26. März 2024)

Sunny Cafe (Release: 27. März 2024)

Felix the Cat (Release: 28. März 2024)

MARS 2120 (Release: 28. März 2024)

Open Roads (Release: 28. März 2024)

Richman 11 (Release: 29. März 2024)

Sonzai (Release: 29. März 2024)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im März holen?

