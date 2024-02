Final Fantasy VII Rebirth: Riesige Download-Größe bestätigt – Exklusives Extra in der Demo?

Ende des Monats erscheint mit „Final Fantasy VII: Rebirth“ der zweite Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes für die PS5. Wenige Wochen vor dem Release lieferte uns „PlayStation Game Sizes“ Angaben zur Download-Größe des Rollenspiels.

Da bereits im vergangenen Jahr bestätigt wurde, dass „Final Fantasy VII: Rebirth“ auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert wird, dürfte die Download-Größe nur die wenigstens überraschen. Laut „PlayStation Game Sizes“ liegt diese bei stattlichen 145,25 Gigabyte. Wie gehabt beziehen sich die Angaben lediglich auf das Spiel an sich.

Ein mögliches Day-One-Update käme noch dazu. Ergänzend zu den Angaben zur Download-Größe bestätigte „PlayStation Game Sizes“, dass in der Tat eine Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ geplant ist.

Weiter heißt es unter Berufung auf die entsprechenden Daten im PlayStation Network, dass alle Spielerinnen und Spieler der Demo mit dem „Kupo Charm – Survival Set“ ein exklusives Extra spendiert bekommen.

Ankündigung der Demo in der nächsten Woche?

Die Verantwortlichen von Square Enix äußerten sich zu den Gerüchten um eine mögliche Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ bislang nicht. Allerdings zeichnete sich zuletzt ab, dass die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der Probefassung in der nächsten Woche erfolgen wird.

Zum Abschluss der „State of Play“ in dieser Woche gab Sony Interactive Entertainment nämlich bekannt, dass die nächste Episode am kommenden Dienstag, den 6. Februar 2024 stattfindet. Dieses Mal dreht sich alles um „Final Fantasy VII: Rebirth“, zu dem uns Square Enix ausführliche Gameplay-Eindrücke liefert.

Des Weiteren sprachen die Verantwortlichen in der Ankündigung der neuen „State of Play“ von Neuigkeiten zum Rollenspiel, die „wir uns nicht entgehen lassen sollten“. Ein handfester Hinweis auf den nahenden Demo-Release? In wenigen Tagen wissen wir mehr.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Die Geschichte schließt nahtlos an die Geschehnisse des ersten Akts an, in dem Cloud und seinen Mitstreitern die erfolgreiche Flucht aus Midgar gelang. In „Rebirth“ wartet eine offene Spielwelt inklusive einer klassischen Weltkarte auf ihre Erkundung.

Wie die Entwickler versprechen, dürfen sich Spielerinnen und Spieler, die wirklich alles sehen möchten, auf mehr als 100 Stunden Spielzeit einstellen.

