Square Enix: Publisher wird wählerischer – Mehrere Projekte eingestellt?

In einem aktuellen Meeting bekräftigten die Verantwortlichen von Square Enix das Vorhaben, bei der Produktion von Spielen zukünftig wählerischer vorzugehen. Des Weiteren deutete das Unternehmen an, dass dieser neuen Strategie mehrere Projekte zum Opfer fielen.

In einem aktuellen Meeting sprach die Führungsetage von Square Enix über die langfristige Strategie des Unternehmens. Dabei betonte der japanische Publisher noch einmal, dass mit zukünftigen Produktionen ein möglichst hoher Qualitätsstandard angestrebt wird.

Gleichzeitig plant Square Enix, „den Ansatz der Gruppe bei der Entwicklung von High-Definition-Spielen (HD) zu überprüfen. Mit der Absicht, selektiver und fokussierter vorzugehen.“ Weiter führte Square Enix aus, dass das Unternehmen nach dieser Auswertung mit Verlusten in Höhe von umgerechnet 131,43 Millionen Euro rechnet.

Abschreibungen, die laut Square Enix auf das Einstellen oder die Neubewertung von Titeln zurückzuführen sind. Dieses Statement deutet an, dass sich Square Enix angesichts des herausfordernden Marktumfelds dazu entschied, mehrere Projekte einzustellen oder neu zu planen. Konkrete Namen nannte der Publisher hier allerdings nicht.

Neue Maßnahmen werden im Frühjahr umgesetzt

Im Februar formulierte Square Enix‘ Präsident Takashi Kiryu das Ziel, eine drastische Evaluation der Entwicklungsstruktur vornehmen, um die Qualität zukünftiger Spiele zu verbessern. Die entsprechenden Maßnahmen möchte Square Enix im Laufe des Frühjahres in die Wege leiten, um den Qualitätsstandard seiner Spiele zu erhöhen.

„Wir überprüfen von Grund auf, wie die Organisationsstruktur aussieht und wie sich die Inhalte der Pipeline am besten umsetzen lassen“, führte Kiryu aus. Gleichzeitig möchte Square Enix die Anzahl an Titeln reduzieren, die extern entstehen und verstärkt auf interne Produktionen setzen.

Ein Schritt, von dem laut Kiryu nicht nur die Qualität der Spiele profitieren wird. Gleichzeitig soll der Fokus auf die interne Entwicklung Square Enix‘ Profite optimieren und das Unternehmen wieder auf Kurs bringen.

Square Enix möchte seine Marken ausbauen

Bereits im Sommer 2023 sprach Kiryu darüber, dass Square Enix die internen Marken auf den Prüfstand stellen und das eigene Portfolio ausbauen möchte. „Ich möchte unsere Profite erhöhen. Ich sehe ausreichend Raum für Verbesserungen in unserer Betriebsgewinnmarge und möchte damit beginnen, hauptsächlich an unseren HD-Spielen zu arbeiten“, so Square Enix‘ Präsident.

„Zusätzlich dazu beabsichtigen wir, anstelle ausschließlich brandneuer Marken, einen nuancierten Ansatz bei Investitionen zu verfolgen, bei dem wir auch vorhandene IPs identifizieren, die das Potenzial haben, auf AAA-Status aufgewertet zu werden, wobei wir den ROI (Return on Investment) berücksichtigen“, hieß es weiter.

„Schließlich möchte ich auch weiterhin unsere Segmente Release, Unterhaltung und Merchandising kontinuierlich als Quellen wiederkehrender Einnahmen ausbauen, um unserer Gruppe zu ermöglichen, die Volatilität des HD-Spiel-Teilsegments zu mildern und ihre Rentabilität zu verbessern.“

Quelle: VGC

