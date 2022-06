Naughty Dog: Weiteres Spiel in Arbeit, doch es ist ein Geheimnis

Bei Naughty Dog wird nicht nur am Remake von "The Last of Us" sowie an einer Multiplayer-Erfahrung gearbeitet. Auch ein drittes Projekt ist in der Pipeline. Sprechen möchte der Entwickler darüber noch nicht.

Nach monatelangen Gerüchten sorgten Sony und Naughty Dog am gestrigen Abend für die Ankündigung des Remakes von „The Last of Us“. Im Zuge des Summer Game Fests hielt sich die Überraschung allerdings in Grenzen, da es wenige Stunden zuvor zu einem mutmaßlich unbeabsichtigten Leak kam. Auf den Servern der PlayStation-Seite tauchte der Enthüllungstrailer auf und PlayStation Direct listete kurzzeitig die Editions des Spiels.

Neues Spiel vielleicht auf dem Summer Game Fest 2023

Um ein weiteres neues Projekt, das neben dem Standalone-Multiplayer von „The Last of Us“ und dem Remake in Arbeit ist, wird weiterhin ein Geheimnis gemacht. Als Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, gestern Abend mit der Frage konfrontiert wurde, an was er derzeit arbeitet, wollte er nicht ins Detail gehen, bestätigte aber, dass es etwas gibt, über das noch nicht gesprochen werden kann.

„Ich mache immer noch Spiele, ich habe meinen Tagesjob nicht aufgegeben. Es ist noch ein bisschen früh, um darüber zu sprechen“, so Druckman.

Der Co-Präsident von Naughty Dog ließ es sich nicht nehmen, einen kleinen Seitenhieb gegen Sony auszuteilen. „Wenn jemand von PlayStation es durchsickern lassen will, können wir vielleicht jetzt darüber reden. Ansonsten werden wir es uns aufheben“, so Druckman. Dieser Teil bezieht sich offensichtlich auf das Remake von „The Last of Us“, das wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung quasi bestätigt wurde.

Auf die geplante Enthüllung des noch unangekündigten Projektes müssen Spieler offenbar noch eine Weile warten. Druckmann sagte, dass er zwar ein neues Projekt in Arbeit habe, es aber vielleicht für das nächste Summer Game Fest aufheben möchte. Der eine oder andere Spieler würde sich sicherlich über ein neues „Uncharted“ freuen, nachdem es in den vergangenen Jahren reichlich „The Last of Us“ gab. Doch auch eine komplett neue Marke ist nicht unwahrscheinlich.

Im selben Gespräch bestätigte Druckmann, dass sich „The Last of Us Part 2“, das im Juni 2020 auf den Markt kam, bisher 10 Millionen Mal verkauft hat. Das Remake des Vorgängers kann ab sofort vorbestellt werden – sowohl als Standardversion als auch als Digital Deluxe Edition. Die Firefly Edition wird ausschließlich in den USA verkauft.

