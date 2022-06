The Last of Us Remake: PS4 Pro vs PS5 im Grafikvergleich

The Last of Us Remake:

Ab September können sich PS5-Spieler in eine neu entwickelte Version von "The Last of Us" stürzen. Was sich seit dem Remaster hinsichtlich der Grafik getan hat, zeigen erste Vergleichsbilder und Videoszenen.

Sony und Naughty Dog sorgten gestern für die Ankündigung des Remakes von „The Last of Us“, womit das einstige PS3-Abenteuer nach dem PS4-Remaster auch für die PS5 veröffentlicht wird.

Den Angaben der Entwickler zufolge wurde die neue Version von Grund auf neu entwickelt. Versprochen werden ein modernisiertes Gameplay, verbesserte Bedienelemente und erweiterte Optionen zur Barrierefreiheit. Optimiert wurden ebenfalls die Effekte, die Erkundung und das Kampfsystem.

Außerdem versteht es sich von selbst, dass das Remake von „The Last of Us“ die Features der PS5 nutzt. Dazu gehören das 3D-Audio und die Unterstützung der adaptiven Trigger. Damit sollen „alte Fans als auch neue Spieler“ die Möglichkeit bekommen, den ersten Teil als auch die Prequel-Story „Left Behind“ auf eine „ganz neue Art und Weise zu erleben“.

Erste Grafikvergleiche veröffentlicht

Wie sich das Remake optisch schlägt, zeigen erste Vergleichsszenen, die unter anderem auf dem PlayStation Blog veröffentlicht wurden. Zu sehen sind darauf Joel und Ellie in Großaufnahme sowie eine weitere Situation, in der beide Hauptfiguren in den Fokus rücken.

Es ist zu erkennen, dass Naughty Dog nicht nur die allgemeine Grafik verfeinerte. Auch wirken die Gesichtszüge von Joel und Ellie anders, was ihnen ein etwas älteres Aussehen verleiht.

Weiterer Vergleich stellt die Zwischensequenzen gegenüber

Darüber hinaus wurde im Internet ein Video veröffentlicht, das die Trailer-Szenen und Zwischensequenzen miteinander vergleicht. Hier muss allerdings beachtet werden, dass die Komprimierung auf Youtube einen präzisen Vergleich schwierig macht und beiderseitige Gameplay-Szenen in Echtzeit für einen Vergleich geeigneter wären.

Ebenfalls könnt ihr euch bei den Redakteuren von VGC einen bebilderten Grafikvergleich anschauen.

Auf dem Markt kommen wird das Remake von „The Last of Us Part 2“ am 2. September 2022 zunächst exklusiv für die PS5. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Veröffentlichung für den PC geplant. Die simultane Ankündigung unterstreicht noch einmal Sonys Wunsch, neue Spiele in der Regel sowohl auf den eigenen Konsolen als auch auf dem Rechenknecht zu veröffentlichen.

