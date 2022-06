The Last of Us Remake: Deluxe Edition vorgestellt – Firefly Edition nur in den USA

The Last of Us Remake:

Das Remake von "The Last of Us" kann in zwei Editions vorbestellt werden. Zudem gibt es eine schlechte Nachricht für Spieler, die ein Auge auf die Firefly Edition geworfen hatten.

Das am gestrigen Donnerstag angekündigte Remake von „The Last of Us“ wird nicht nur als Standardversion verkauft. Auch eine etwas kostspieligere Deluxe Edition wird angeboten.

Inhalte der Deluxe Edition

Zunächst einmal können Interessenten die Standardversion von „The Last of Us“ für PS5 kaufen. Sie schlägt mit 79,99 Euro (UVP) zu Buche und umfasst ebenso das Prologkapitel „Left Behind“. Vorbestellungen sind

Spieler, die etwas mehr wollen, greifen zur digitalen Deluxe Edition von „The Last of Us“. Der Preis liegt bei 89,99 Euro. Neben dem Grundspiel und dem Prolog sind in der Deluxe Edition laut PlayStation Blog die folgenden Inhalte bzw. Vorabfreischaltungen enthalten:

“Erhöhte Fertigungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

“Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

9-mm-Nachladegeschwindigkeitssteigerung-Verbesserung

Gewehrclip-Kapazitätssteigerung-Verbesserung

Sprengpfeile-Gameplay-Modifikator

Dunkelblau-Filter

Schnelllauf-Modus

Sechs Waffen-Skins: “Schwarzgold”-Skin (9-mm-Pistole), “Silberfiligran”-Skin (9-mm-Pistole), Gummi-Skin (Taktische Schrotflinte), “Geformte Eiche”-Skin (Schrotflinte), Polarweiß-Bogenskin, Karbonschwarz-Bogenskin

Auch die digitale Deluxe Edition von „The Last of Us“ kann ab sofort im PlayStation Store vorbestellt werden.

Spieler, die eine Version von „The Last of Us“ bei teilnehmenden Händlern für PS5 vorbestellen, erhalten als Bonus die folgenden Boni:

Bonus-Zusätze, um eure Fähigkeiten aufzuwerten

Zusätzliche Waffenteile, um euer Arsenal aufzuwerten

Firefly Edition nur in den USA

Die physische Firefly Edition hingegen wird ausschließlich in den USA angeboten. Aber auch dort scheinen alle Exemplare bereits vergriffen zu sein. Die Firefly Edition umfasst neben der Einzelspieler-Kampagne von „The Last of Us“ und dem „Left Behind“-Prequel-Kapitel eine limitierte Steelbook-Box, die „The Last of Us: American Dreams“-Comics 1 bis 4 und eine frühzeitige Freischaltung digitaler Inhalte, wie sie auch in der Deluxe Edition enthalten sind.

Das Remake von „The Last of Us“ wird am 2. September 2022 zunächst exklusiv für die PS5 in den Handel gebracht. Zu einem späteren Zeitpunkt können sich PC-Spieler in das neu aufgelegte Abenteuer von Joel und Ellie stürzen. Einen Termin gibt es für die PC-Version noch nicht.

