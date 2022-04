Uncharted Film: Cameo-Auftritt und mehr – die wichtigsten Easter Eggs im Video

Im "Uncharted"-Film sind mehrere Anspielungen auf das gleichnamige Videospielfranchise versteckt. Nathan Drakes Synchronsprecher stellt sie euch in einem heute hochgeladenen Video vor.

Mit dem „Uncharted“-Film wollten die Macher das Herzstück der Spiele bestmöglich wiedergeben. Für dieses Vorhaben wurden verschiedene Anspielungen eingebaut, die auf einen der Videospielableger hindeuten. Welche genau das sind, stellt euch jetzt Nolan North in einem heute veröffentlichten Video vor. Falls ihr es nicht wisst: Nolan North war in der Spielreihe als Synchronsprecher von Nathan Drake tätig.

Tatsächlich ist die Stimme hinter dem draufgängerischen Schatzsucher selbst im Film vertreten. An einem Strandabschnitt treffen Nate und Chloe auf einen Urlauber, der wissen möchte, was mit den beiden passiert ist. Nate erklärt, dass er aus einem Auto gefallen sei, das zuvor wiederum aus einem Flugzeug fiel. Darauf antwortet der Tourist: „So was Ähnliches ist mir auch einmal passiert.“

Eine offensichtliche Anspielung auf die Verwendung der Flugzeugszene aus „Uncharted 3: Drake’s Deception“. An diesem actionreichen Erlebnis haben sowohl Tom Holland als auch einst Nolan North mitgewirkt.

Ein voller Erfolg

Der Filmstart von „Uncharted“ ist mittlerweile über zwei Monate her. Noch in den ersten beiden Wochen konnten mehr als 220 Millionen Dollar eingespielt werden. Weil Sony kurz darauf von einem „neuen Hit-Film-Franchise“ sprach, ist eine Fortsetzung bereits so gut wie sicher.

Auch im Bereich der Videospiele könnte früher oder später ein weiterer Ableger erscheinen. Darauf deutete kürzlich eine Aussage von Naughty Dogs neuer Personalberater hin. Zukünftige Teams sollen nämlich nicht nur für neue Titel, sondern auch für „das Vermächtnis von Uncharted“ aufgebaut werden.

Dieses und alle weiteren Easter-Eggs seht ihr im unterhalb eingebundenen Video:

