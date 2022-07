The Last of Us Part 1: Das Remake entstand laut Naughty Dog ohne Crunch-Phase

The Last of Us Part 1:

Im Laufe der Nacht wurde bekannt gegeben, dass das Remake zu "The Last of Us Part 1" den Gold-Status erreicht hat und somit wie geplant erscheinen kann. Wie Naughty Dogs Principal-Environment-Artist Anthony Vaccaro ergänzend dazu versicherte, entstand die Neuauflage komplett ohne Crunch-Phasen.

Das Remake zu "The Last of Us Part 1" erscheint im September 2022.

In den vergangenen Jahren wurde das Entwicklerstudio Naughty Dog immer wieder mit zum Teil extremen Crunch-Phasen in Verbindung gebracht. Bei den Arbeiten an „The Last of Us Part 2“ klagten Mitarbeiter von Naughty Dog, die sich damals anonym zu Wort meldeten, beispielsweise über zahlreiche Überstunden.

Nachdem Naughty Dogs Neil Druckmann im September des letzten Jahres versprach, dass zukünftig für eine bessere Life-Work-Balance gesorgt werden soll, könnten die Angestellten des Studios bei den Arbeiten am Remake von „The Last of Us Part 1“ bereits von den in die Wege geleiteten Maßnahmen profitiert haben.

Ergänzend zur Bekanntgabe, dass das Remake von „The Last of Us Part 1“ den Gold-Status erreicht hat, setzte Naughy Dogs Naughty Dogs Principal-Environment-Artist Anthony Vaccaro via Twitter ein kurzes Statement ab, in dem er versicherte, dass das Remake ohne Crunch-Phase realisiert wurde.

Die gleiche Qualität wie bei The Last of Us Part 2 versprochen

„Dies ist das erste Mal in meiner 13-jährigen Karriere in mehreren Studios, dass man ein Spiel ohne Crunch fertigstellen konnte. Das fühlt sich gut an, richtig gut. Vor allem das Erreichen der gleichen Qualität wie bei The Last of Us Part 2. Es gibt noch viel zu tun, aber ich bin stolz auf die großen Veränderungen, die das Studio bisher gesünder gemacht haben“, führte Vaccaro aus.

Das Remake zu „The Last of Us Part 1“ wird am 2. September 2022 für die PlayStation 5 veröffentlicht und zahlreiche technische Verbesserungen mit sich bringen. Versprochen werden eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde, überarbeitete Assets, optimierte Charakter-Animationen und Charakter-Modelle oder neu gestaltete Schauplätze. Hinzukommen komplett neue KI-Eigenschaften sowie unterschiedliche Accessibility-Features, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sich das Remake an eine möglichst breite Zielgruppe richtet.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Weitere Eindrücke und Details zum Remake von „The Last of Us Part 1“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

This is the first time in my 13 year career, across multiple studios that I didn’t need to crunch to finish a game. Feels good, really good. Especially hitting the same quality bar as TLOU2. More work to keep doing but proud of the big changes so far to make the studio healthier. https://t.co/gbzyHKpVbh — Anthony Vaccaro (@vaccaro3d) July 11, 2022

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren