The Last of Us Remake: Fans diskutieren, ob ein Remake wirklich nötig ist

Naughty Dog hat kürzlich ein Remake von "The Last of Us" für PS5 und PC angekündigt. Die Spieler diskutieren nun aber eifrig, ob eine erneute Überarbeitung für die PlayStation 5 wirklich nötig ist.

Nach einigen Gerüchten und vermeintlichen Leaks hat Naughty Dog bei dem vergangenen Summer Game Fest ein Remake von „The Last of Us“ angekündigt. Dies soll am 2. September 2022 für die PlayStation 5 sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch für den PC erscheinen.

„The Last of Us“ erschien ursprünglich 2013 für die PlayStation 3. Knapp ein Jahr später wurde das Spiel in einer Remastered-Version für die PlayStation 4 noch einmal aufgelegt. Die Spieler diskutieren nun, ob eine erneute Überarbeitung des Action-Adventures für die PlayStation 5 wirklich nötig wäre.

Spieler diskutieren Grafik, Charakter-Stil und Preis

Bei der Grafik des kommenden Remakes sind die Spieler durchaus gespalten. Während sich die einen auf die neuen grafischen Vorzüge der neuen Version freuen, finden andere, dass die bisherigen Bilder vergleichen mit dem Remaster aus 2014 nicht viel besser aussehen. Die Unterschiede zu dem Originalspiel aus 2013 seien nicht von der Hand zu weisen. Bei dem Remaster aus 2014 und dem kommenden Remake würde es laut einigen Fans jedoch so aussehen, als würde man zwei hübsche Games miteinander vergleichen.

Ebenfalls diskutiert wird der neue Stil bei den Charakteren. Joel sieht in der kommenden Neuauflage etwa ein wenig älter und angegriffener aus und ähnelt mehr seinem Charaktermodell aus „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2020. Bei Ellie hingegen ist die Veränderung im Remake noch deutlicher. Einige Spieler argumentieren, dass sie in „The Last of Us“ kindlicher und ängstlich aussah, im Remake dafür zwar realer, aber auch härter aussehen würde. Einigen Fans gehen die Änderungen gar zu weit: für sie wirkt Ellie nun wie ein ganz anderer Charakter.

Ein weiterer Streitpunkt ist der Preis, zu dem das „The Last of Us“-Remake verkauft werden soll. Das Spiel wird zum Vollpreis erscheinen. In Deutschland müssen die Fans 79,99 Euro für die Neuauflage hinlegen, während „The Last of Us Remastered“ für die PlayStation 4 zu einem Preis von 19,99 Euro zu haben ist. Einige Spieler fragen sich, warum man knappe 80 Euro für das Remake ausgeben sollte, wenn das Remaster immer noch gut aussieht und sehr viel günstiger ist.

