The Last of Us Remake: Naughty Dog kündigt Goldstatus an

Das Remake von „The Last of Us“ hat den Goldstatus erreicht. Damit steht dem Release am 2. September für die PlayStation 5 nichts mehr im Wege.

Gute Nachrichten für das kommende Remake von „The Last of Us“: das Spiel hat den Goldstatus erreicht. Die Arbeiten an dem Titel sind somit abgeschlossen. Dem Release steht somit nichts mehr im Weg. Das Remake des ursprünglich 2013 erschienenen Spiels soll am 2. September für die PlayStation 5 sowie zu einem späteren Zeitpunkt für den PC erscheinen.

Goldstatus erreicht – laut Mitarbeiter auch ohne Crunch

Den Goldstatus verkündeten die Entwickler von Naughty Dog über Twitter. Dazu wurde ein neues Video angehängt, das einen Zusammenschnitt verschiedener Szenen aus dem Spiel zeigt. Laut dem Video wurde das kommende Remake von Grund auf für die PlayStation 5 neu aufgebaut.

Auf den Twitter-Beitrag antwortete der Naughty Dog Environment Artist Anthony Vaccaro. Das Remake von „The Last of Us“ sei das erste Mal in seiner 13-jährigen Karriere bei verschiedenen Studios,, um ein Spiel fertigzustellen. Dies würde sich wirklich gut anfühlen, weil die Entwickler den gleichen Qualitätsstandard wie bei „The Last of Us Part 2“ erreicht hätten. Es gebe zwar noch viel zu tun, er sei aber stolz auf die Veränderungen des Studios, um die Arbeit gesünder zu gestalten. Vaccaro hat unter anderem an den Spielen „Uncharted 4“ , dem „The Last of Us“-Franchise und „Halo Reach“ mitgearbeitet.

Das Remake von „The Last of Us“ steht bei einigen Spielern in der Kritik. Sie fragen sich, ob noch eine Neuauflage der Story nach dem Remaster aus 2014 wirklich nötig ist. Besonders der Preis wird diskutiert, denn das Remake wird zum Vollpreis von 79,99 Euro veröffentlicht. Für einige Fans ein „Schlag ins Gesicht“ für Spieler, die den Titel erneut kaufen wollen. Zuletzt hatte der Animator Robert Morrison auf Twitter das Remake verteidigt und die Vorwürfe der Geldschneiderei abgewiesen.

