The Last of Us Remake: Naughty Dog hofft die Auflage der Firefly Edition erhöhen zu können

Die "Firefly Edition" zu "The Last of Us: Part I" war in Windeseile ausverkauft. Da die Nachfrage nicht nachlässt, hofft Naughty Dog die Auflage noch einmal erhöhen zu können.

Als Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog vor einem Monat offiziell bekanntgegeben hatten, dass man unter dem Namen „The Last of Us: Part I“ ein Remake zum ikonischen Action-Adventure auf den Markt bringen wird, war das Interesse durchaus hoch. Zumal die Verantwortlichen auch eine sogenannte „Firefly Edition“ zum Kauf anbieten, die einige spezielle Goodies mit sich bringt.

Druckmann möchte mehr Fans versorgen

Da gab es nur ein Problem. Die Firefly Edition wurde nur für den amerikanischen Markt bestätigt und war innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Es überrascht nicht, dass eine Vielzahl an Fans, vor allem auch aus Europa, Australien und dem Rest der Welt, unzufrieden waren. Die Nachfrage nach der „Firefly Edition“ hatte Sony Interactive Entertainment scheinbar unterschätzt.

Nun könnte man vielleicht noch einmal etwas Hoffnung haben. Naughty Dogs Vizepräsident und „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann wurde auf Twitter gefragt, ob die Auflage erhöht wird und antwortete darauf: „Glaub mir, wir würden wirklich gerne zusätzliche Firefly Editionen unseren Fans anbieten! Wir haben die Nachricht weitergereicht!“

Ob Sony Interactive Entertainment der Bitte des Entwicklerteams nachkommen wird, wird die Zeit zeigen. Möglicherweise werden auch europäische Fans noch eine Chance erhalten. Letzten Endes kann man nur weiterhin Hoffnung bewahren.

In der amerikanischen Firefly Edition sind neben dem eigentlichen Spiel auch eine limitierte Steelbook-Box, die „The Last of Us: American Dreams“-Comics 1 bis 4 und einige digitale Inhalte enthalten. Darunter finden sich ein Dunkelblau-Filter, ein Schnelllauf-Modus, sechs Waffen-Skins und einige Vorabfreischaltungen von Fähigkeiten und Waffenverbesserungen.

„The Last of Us: Part I“ erscheint am 2. September 2022 exklusiv für die PlayStation 5. Sollte Sony Interactive Entertainment entsprechende Informationen zu einer erhöhten Auflage der „Firefly Edition“ oder auch einer möglichen Belieferung Europas mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

