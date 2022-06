The Last of Us Remake: Grafikvergleich und Analyse veröffentlicht

The Last of Us Remake:

"The Last of Us" erobert in diesem Jahr als Remake die PS5. Doch was hat sich seit der Originalversion getan und wie schlägt sich die neue Version verglichen mit dem zuvor veröffentlichten Sequel?

Sony und Naughty Dog gaben vor einigen Tagen bekannt, dass „The Last of Us“ als Remake veröffentlicht wird. Die neue Version soll sich die Möglichkeiten der PS5 zunutze machen und mit grafischen Vorteilen punkten.

Nachdem von Youtubern auf Basis der ersten Videoszenen und Bilder Vergleichsvideos erstellt wurden, steuerte Naughty Dog einen recht kurzen Clip bei, in dem der Fortschritt der vergangenen Jahre demonstriert wird. Das kurze Videofragment zeigt eine reifere Tess und kann nachfolgend angeschaut werden:

Tess‘ glow up ✨@Wersching 9 years ago vs. September 2, 2022 — #TheLastofUs Part I pic.twitter.com/jDoT9bMmL1 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 14, 2022

Das sagt Digital Foundry

Auch die Technikexperten von Digital Foundry nahmen sich dem Remake von „The Last of Us“ an und verglichen es zunächst mit „The Last of Us Remastered“ auf der PS4 Pro. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die Openingszene komplett überarbeitet wurde. Die Gebäude haben eine neue Geometrie und hochwertigere Materialien. Die Beleuchtung und Schattierung sind subtiler, wahrend hochwertiges Laub fast im selben Stil wie in „The Last of Us Part 2“ verteilt ist.

Das Charakter-Rendering konnte gegenüber dem Originalspiel einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Und alle erwartbaren Verbesserungen, einschließlich der viel realistischeren Haut, der detaillierteren Schattierungen und Kleidung und der komplett neu erstellten Modelle, seien vorhanden. Zudem wurden die Zwischensequenzen bis zu einem gewissen Grad neu animiert.

Während viele Verbesserungen eher subtiler Natur seien, muss laut Digital Foundry beachtet werden, dass die zugrundeliegenden Zwischensequenzen des Originaltitels vorgerendert waren und viel hochwertigere Modelle verwendet wurden, als es in Echtzeit möglich gewesen wäre. Auf der PS5-Hardware hingegen laufen die Szenen wahrscheinlich in Echtzeit.

Vergleich mit The Last of Us Part 2

Bei einem Vergleich mit „The Last of Us Part 2“ fallen die Unterschiede weniger deutlich ins Gewicht. Beide Spiele verwenden ähnliche Technologien, was in einer vergleichbare Szenen sogar dazu führte, dass Digital Foundry „kaum Unterschiede zwischen den Versionen“ erkennen konnte. Die Beleuchtung sei an einigen Stellen anders, aber ansonsten wirken sie nahezu identisch – fast so, als würden sie aus einem Spiel stammen. Auch die Modelle weisen einen ähnlichen Detailgrad auf.

„Auf der Grundlage dieses zugegebenermaßen begrenzten Bildmaterials ist es denkbar, dass wir es mit einem Remake von TLOU zu tun haben, das die TLOU2-Engine oder vielleicht eine verbesserte Version davon verwendet – mit allem, was dazugehört“, so Digital Foundry. Eine schlechte Sache sei das nicht, da „The Last of Us Part 2“ noch immer ein großartiger Titel ist.

Den kompletten bebilderten Vergleich findet ihr hier. Digital Foundry weist darauf hin, dass eine wirklich aussagekräftige Analyse erst mit dem fertigen Spiel möglich ist.

Das Remake von „The Last of Us“ wird am 2. September 2022 zunächst exklusiv für die PS5 in den Handel gebracht. Unter anderem kann der Titel als Deluxe Edition gekauft werden.

