The Last of Us: TV-Serie mit PS5-Gewinnspiel gestartet

The Last of Us:

"The Last of Us" ist da: Ab sofort kann die erste Episode der TV-Serie gestreamt werden. Gefeiert wird die Premiere mit einem PS5-Gewinnspiel.

Heute ist der 16. Januar 2023, was bedeutet: Die TV-Serie zu „The Last of Us“ ging an den Start. Angeschaut werden kann die erste Episode hierzulande auf Sky und WOW

Die Debüt-Folge von „The Last of Us“ hat eine Länge von mehr als 80 Minuten. Danach geht es mit 60 Minuten langen Folgen weiter.

The Last of Us – Episoden-Termine in der Übersicht

Die erste Staffel von „The Last of Us“ setzt sich aus insgesamt neun Episoden zusammen, die im Wochenrhythmus erscheinen werden. Das heißt, sollte es euch nach der heutigen Ausstrahlung nach mehr dürsten, müsst ihr nur noch eine Woche auf die Fortsetzung warten. Die Premiere der Episoden erfolgt hierzulande immer in der Nacht auf den jeweils genannten Tag.

Termine der Episoden:

Folge 1 am 16. Januar

Folge 2 am 23. Januar

Folge 3 am 30. Januar

Folge 4 am 6. Februar

Folge 5 am 13. Februar

Folge 6 am 20. Februar

Folge 7 am 27. Februar

Folge 8 am 6. März

Folge 9 am 13. März

In der ersten Staffel von „The Last of Us“ rücken die Ereignisse in den Fokus, die auch im gleichnamigen Videospiel erzählt werden. So steht Joel (gespielt von Pedro Pascal) vor der Aufgabe, die 14-jährige Ellie (gespielt von Bella Ramsey) aus einer Quarantäne-Zone zu schmuggeln und sie auf einer gefährlichen Reise durch die Vereinigten Staaten zu begleiten.

Ebenfalls können Zuschauer herausfinden, wie sich das Leben vor der Pandemie abgespielt hat. Denn auch dieser Zeitraum wird kurz beleuchtet.

PS5-Gewinnspiel zur Premiere

Passend zum hiesigen Launch von „The Last of Us“ auf WOW wurde vom Streamingdienst ein Gewinnspiel gestartet, das Teilnehmern eine PS5 samt „The Last of Us“ bescheren kann.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Interessenten ein sechsmonatiges Serien-Abo kaufen, das monatlich mit 7,99 Euro zu Buche schlägt. Der Gewinner soll innerhalb der ersten Woche nach Beendigung des Gewinnspiels kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite von WOW zusammengefasst.

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

„The Last of Us“ gratis spielen: Spieler, die in die PS5-Version von „The Last of Us“ hineinschnuppern möchten, können aus dem PlayStation Store eine zweistündige Trial herunterladen – vorausgesetzt, sie verfügen über eine gültige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren