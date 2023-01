The Last of Us: Bella Ramsey reagiert auf Kritik an ihrer Besetzung

The Last of Us:

Als vor zwei Jahren die für "The Last of Us" gewählten Schauspieler angekündigt wurden, hagelte es Kritik, die sich unter anderem an das Aussehen von Bella Ramsey richtete. In einem Interview sprach die Ellie-Darstellerin über diese Zeit.

Bella Ramsey, die in der HBO-Serie „The Last of Us“ in die Rolle von Ellie schlüpft, hat in einem Interview auf die Beschwerden der Fans reagiert. Als ihre Besetzung im Februar 2021 bekanntgegeben wurde, löste sie eine Welle lautstarker, oft böser Kritik aus, da viele Leute nicht der Ansicht waren, dass Ramsey für diese Rolle die richtige Wahl sei – vor allem weil sie nicht wie Ellie aussieht.

Die inzwischen 19-jährige versuchte zunächst, die Reaktionen in den Netzwerken zu ignorieren. Allerdings siegte die Neugierde. „Es ist das erste Mal, dass ich eine negative Reaktion auf etwas erlebe“, so Ramsey in einem Interview mit der New York Times.

Weiter erklärte die Schauspielerin: „Es gab Zeiten, in denen ich es lustig fand. Dann kam ich ans Ende einer 10-minütigen Scroll-Session, legte mein Handy weg und merkte: Vielleicht war das eine schlechte Idee.“

Erst in letzter Zeit habe Ramsey akzeptiert, das sie Ellie und eine gute Schauspielerin sei. „Aber das hält nur ein paar Wochen an und dann denke ich wieder, dass ich schrecklich bin. Das ist einfach der Prozess.“

Lob von Ashley Johnson

Im Originalspiel wurden Joel und Ellie von Troy Baker und Ashley Johnson verkörpert, die beide eine kleine Rolle in der Serie haben. Johnson lobte Ramsey im Zuge der Premiere von „The Last of Us“ und erklärte: „Ich war ein bisschen überrascht. Denn als ich sie sah, dachte ich: Sie ist Ellie… sie hat die Essenz von Ellie. Ich liebe sie sowieso als Schauspielerin und sie ist so perfekt für diese Rolle.“

Ramsey machte sich vor „The Last of Us“ in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ einen Namen, in der sie das junge Familienoberhaupt des Clans der Bäreninsel verkörperte.

„The Last of Us“, das auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, folgt Joel (Pedro Pascal) und Ellie auf einer Reise quer durch Amerika, während sie sich inmitten einer tödlichen, monströsen Pilzpandemie befinden.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Die „The Last of Us“-TV-Serie geht am 15. Januar 2023 auf HBO Max und einen Tag später hierzulande auf Sky und WOW an den Start.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren