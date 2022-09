The Last of Us Part I: Diese 13 geheimen Details habt ihr noch nicht bemerkt

The Last of Us Part I:

Ein interessantes YouTube-Video zeigt 13 subtile Details aus "The Last of Us Part I". Die meisten davon sind euch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen.

"The Last of Us Part 1" enthält viele zusätzliche Details.

Naughty Dog ist seit jeher für seine Detailverliebtheit bekannt. Gerade fallen den Spielern im kürzlich veröffentlichten „The Last of Us Part I“ zahlreiche Einzelheiten auf, die im Original nicht vorhanden waren. Ein paar besonders gut versteckte veranschaulicht jetzt der YouTuber Speclizer in seinem neuesten Video.

Schaut es euch hier an:

Timestamps

Minute 0:07 – Joels Geburtstag. Er wurde am 26. September 1981 geboren. Minute 0:39 – Charaktere spucken beim Reden. Minute 1:30 – Joel dreht die Glasflasche nach einem Schlag. Minute 2:00 – Seth aus dem zweiten Teil ist zu sehen. Minute 2:29 – Waagen lassen sich benutzen. 90 Kilo wiegt Joel samt Rucksack. Minute 3:25 – mit einem Windspiel kann interagiert werden. Minute 4:05 – ihr könnt Gegner durch einen Spiegel sehen. Minute 4:42 – zerbrochenes Autoglas landet auf den Sitzen. Minute 5:16 – Teppiche reagieren auf eure Schritte. Minute 5:48 – eine realistischere Essensphysik. Minute 6:14 – deutlich mehr Schneeflocken sammeln sich in Joels (Bart)Haaren an. Minute 6:57 – das Kaninchen zuckt, nachdem es gestorben ist. Minute 7:24 – ein Globus lässt sich drehen.

Wie viele der aufgezählten Details habt ihr beim Spielen bemerkt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In der Kommentarleiste berichten aufmerksame Spieler von weiteren Details. So erklärt jemand: „Ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist: Ellie hat im Spielzeugladen, nachdem Sam den Roboter fallen gelassen hat, nun eine richtige Aufhebanimation. Im Originalspiel hockte sie sich einfach hin und das Spielzeug verschwand. Außerdem kann Joel die Symbole auf dem Schlagzeug im Ballsaal des Hotels spielen, indem er auf sie einprügelt.“

Tatsächlich verursacht die Interaktion mit einem Schlagzeug Geräusche – allerdings nur der Hi-Hat des Instruments. Ein weiterer Nutzer weist wiederum auf eine entfernte Gameplay-Option hin: „Einer meiner wenigen Kritikpunkte war, dass sie die Option, Türen aggressiv zu öffnen, nicht hinzugefügt haben. Sowohl Original als auch Remastered, boten diese Möglichkeit.“

Seit dem 2. September ist „The Last of Us Part I“ für PS5 verfügbar. Früher oder später kommt zusätzlich eine PC-Version auf den Markt.

