The Last of Us Remake: Accolades-Trailer feiert die guten Wertungen

The Last of Us Remake:

Kurz nach dem Launch von "The Last of Us" wurde von Sony und Naughty Dog ein Video nachgereicht, in dem die guten Wertungen des Remakes gefeiert werden. Auch ein neuer Clip zu den Neuerungen kann angeschaut werden.

„The Last of Us“ verweilt seit der vergangenen Woche als Remake im Handel. Gleichzeitig gingen weltweit die ersten Testwertungen an den Start, die einmal mehr ein gelungenes Spiel bescheinigen. Basierend auf mehr als 100 Reviews kommt „The Last of Us Part 2“ auf einen Metascore von 89.

Anlässlich der vielen positiven Ergebnisse ließen Sony und Naughty Dog einen sogenannten Accolades-Trailer folgen, mit dem die Unternehmen die Wertungen feiern. Neben einigen Szenen aus dem Spiel werden Zitate verschiedener Medien eingeblendet, die das Remake von „The Last of Us“ in den Tagen vor dem Launch unter die Lupe nahmen.

Weiteres Video zur Entwicklung

Ergänzend haben wir ein Video eingebettet, in dem Naughty Dog über die Erschaffung des Remakes plaudert. Dabei geht es in erster Linie um das Erzählen von Geschichten in Spielen, das dank der neuesten PS5-Entwicklungen taktiler denn je in Erscheinung treten sollen.

Langsam trudeln auch die ersten relevanten Charts ein. Demnach konnte das Remake von „The Last of Us“ im Vereinigten Königreich in der Launchwoche, während mit „Horizon: Forbidden West“ ein weiterer Sony-Titel in den Top 3 verweilt.

In Bezug auf die Verkaufszahlen musste sich das Remake von „The Last of Us“ allerdings dem Launcherfolg von „Saints Row“ geschlagen geben, das in der erste Woche doppelt so viele Abnehmer fand. Allerdings sind hier mehrere Faktoren zu beachten: Einerseits spiegeln die UK-Charts nur die Retail-Verkäufe wider, wobei nicht klar ist, ob auch die Verkäufe über PlayStation Direct mit einfließen. Den mit Abstand größten Teil der Spiele verkauft Sony inzwischen digital, was das Ergebnis verwässert.

Auf der anderen Seite handelt es sich bei „Saints Row“ um ein Spiel, das für fünf Plattformen erschien, während das Remake von „The Last of Us“ zunächst nur auf der PS5 debütierte. Die PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Und auch die Tatsache, dass es sich hinsichtlich der Handlung um kein neues Spiel handelt und das PS4-Remaster in der PS Plus-Sammlung vertreten ist, dürfte den Ergebnissen nicht zuträglich gewesen sein. Spannend ist letztendlich die Frage, wie die ersten Verkaufszahlen aussehen werden.

Veröffentlicht wurde das Remake von „The Last of Us“ am 2. September 2022 zunächst exklusiv für die PS5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

