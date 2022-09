The Last of Us Remake: Fans erhalten Firefly Edition beschädigt, bekommen keinen Ersatz

The Last of Us Remake:

In der letzten Woche veröffentlichte Naughty Dog das Remake von „The Last of Us“. Die begehrte Firefly Edition des Spiels kam jedoch bei einigen Fans ziemlich ramponiert an.

Da haben sich einige Fans gefreut, dass sie die begehrte Firefly Edition des Remakes zu „The Last of Us“ abgreifen konnten und dann das: Mehrere Spieler beschwerten sich über das Wochenende darüber, dass ihre Sammleredition ziemlich ramponiert bei ihnen angekommen sei.

In ihrer Wut meldeten sich einige Sammler bei Sony, in der Hoffnung, einen Ersatz für die beschädigte Edition zu erhalten. Der Kunden-Support konnte dem aber nur eine Absage erteilen.

Fans ärgern sich über beschädigte Sammlereditionen

Am 2. September wurde das Remake von „The Last of Us“ veröffentlicht. Über das Wochenende erhielten viele Spieler in den USA ihre limitierte Firefly Edition, die unter anderem ein limitiertes Steelbook, die Ausgaben 1 bis 4 der The Last of Us: American Dreams Comics mit neuen Titelbildern und einige Ingame-Items enthält. Satte 99,99 US-Dollar mussten die Fans für diese spezielle Edition auf den Tisch legen.

Verständlich, dass die Spieler auf die beschädigten Editionen verärgert reagieren. Am vergangenen Wochenende meldeten sich Dutzende Sammelfreunde in den sozialen Medien, um Bilder ihrer ramponierten Firefly Editions zu zeigen. Wie auf vielen Fotos zu sehen ist, wurden die Sammlerstücke in einfachen Umschlägen mit Luftpolsterfolie verschickt. Weitere Fans berichten von eingedellten Ecken der Edition, von aufgerissenen Boxen oder sogar von Wasserschäden.

Einige der Spieler, die ihre Sammleredition bei PlayStation Direct bestellt hatten, wandten sich an den Kundendienst von Sony. Der konnte jedoch wenig weiterhelfen. Wie die Fans berichten, kann das Unternehmen keine Ersatzkopie anbieten oder etwa eine reservieren, wenn sie verfügbar wäre. Der Kundendienst bat den Betroffenen angeblich an, ihre beschädigten Editionen zurückzuschicken oder einen Preisnachlass von 20 Prozent auf eine künftige Spielbestellung zu erhalten.

