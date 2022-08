The Last of Us Remake: Firefly Edition in Kürze auch in Europa?

The Last of Us Remake:

Das Remake von "The Last of Us" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und es scheint, dass sich auch europäische Spieler Hoffnung auf die Firefly Edition machen können.

Während in den Foren in Dauerschleife über den Preis des Remakes von „The Last of Us“ gestritten wird, zeigt die Firefly Edition, dass sich der Großteil der Fans kaum darum zu scheren scheint. Schon kurz nach der Ankündigung und dem Start der Vorbestellerphase war das kostspieligere Paket vergriffen.

Da die Nachfrage nach der Firefly Edition weiterhin hoch ist und offenbar viele Fans mit der Frage an Sony und Naughty Dog herantraten, ob es weitere Möglichkeiten geben wird, die limitierte Edition zu erwerben, kam es zu einer zweiten Auflage, die ab sofort in den USA vorbestellt werden kann.

Firefly Edition wohl auch für Europa

In Europa gehen Spieler, die nicht auf den Import setzen möchten, weiterhin leer aus. Doch es scheint, dass eine einschlägige Ankündigung kurz bevorsteht.

So hofft Naughty Dog, den europäischen Spielern die Möglichkeit geben zu können, die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 zu erwerben. Auf Twitter heißt es: „EU-Fans, wir arbeiten mit unseren Partnern bei SIE zusammen und hoffen, dass wir bald ein Update darüber geben können, was wir anbieten können.“

Mit der Firefly Edition von „The Last of Us“ werden zum Preis von rund 100 Dollar die folgenden Inhalte ausgeliefert:

The Last of Us Einzelspieler-Story und Left Behind Prequel-Kapitel für PS5

Limitierte SteelBook-Hülle

The Last of Us: American Dreams Comics #1 – #4 mit neuen Titelbildern

Frühzeitige Freischaltung der folgenden Gegenstände im Spiel: Erhöhte Fertigkeiten für Handwerk und Heilung Erhöhte 9mm Nachladegeschwindigkeit und Erhöhung der Gewehr-Clip-Kapazität als Upgrades Explosive Pfeile als Gameplay-Modifikator Dither-Punk-Filter und Speedrun-Modus Sechs Waffenskins: Schwarzgoldene 9-mm-Pistole, silberne filigrane 9-mm-Pistole, taktische Schrotflinte aus Gummi, Schrotflinte aus Eichenholz, Bogen in Arktisweiß, Bogen in Karbonschwarz



Sobald eine Bestätigung dafür folgt, dass die Firefly Edition von „The Last of Us“ auch regulär in Europa verkauft wird, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Die günstigere Standardversion könnt ihr unter anderem auf Amazon erwerben.

Das kommende „The Last of Us Part“ ist ein Remake des Originalspiels, das 2013 für PS3 veröffentlicht und im darauffolgenden Jahr für PS4 neu gemastert wurde. Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay und eine erneuerte Steuerung. Erst gestern konnte ein Blick auf die Zugänglichkeitsoptionen geworfen werden.

