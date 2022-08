The Last of Us: HBO zeigt erstes Filmmaterial der kommenden Serie

The Last of Us:

HBO hat kürzlich ein kleines Video zu seinen kommenden Serien veröffentlicht. Mit dabei: das erste Filmmaterial zu der „The Last of Us“-Serie, die im nächsten Jahr erwartet wird.

Während derzeit noch nicht bekannt ist, wann die Serie zum Spiel „The Last of Us“ startet, gibt es jetzt wenigstens schon die ersten Bewegtbilder. In einem neuen Video macht der Streaming-Dienst HBO Max auf seine kommenden Shows aufmerksam. Als Highlight gibt es am Ende des kürzlich veröffentlichten Clips eine kleine Vorschau auf „The Last of Us“.

Kurzer Clip zeigt Ellie, Joel und mehr

In den ersten Sekunden des Teasers sind Joel und Ellie zu sehen, die über eine zugeschneite Brücke schleichen. Danach sind sie in einem verlassenen und mit Zeitungspapier verhangenen Gebäude zu sehen. „Jeder, der mir etwas bedeutet hat, ist entweder gestorben oder hat mich verlassen“, sagt Ellie, die von der „Game of Thrones“-Schauspielerin Bella Ramsey gespielt wird. „Du hast keine Ahnung, was Verlust ist“, antwortet Pedro Pascals Joel.

Es folgen einige weitere Szenen, die schnell hintereinander geschnitten sind. Darunter etwa, wie Joel Ellie den Umgang mit einer Waffe beibringt. Auch zu sehen sind anscheinend Joels Tocher Sarah sowie Bill, der von Nick Offerman gespielt wird. Interessant ist auch eine Szene, in der die pilzartige Überwucherung eines Klickers an einer Wand zu sehen ist. Die Szenen zu der Serie „The Last of Us“ sind leider schnell vorbei, geben aber einen guten Überblick davon, welchen dramatischen Ton die Show anschlagen wird.

Laut dem Trailer wird die „The Last of Us“-Show im nächsten Jahr ausgestrahlt. Das hatte zuletzt auch der HBO-Chef Casey Bloys bestätigt. Man solle mit Anfang 2023 rechnen. Das würde auch zu dem passen, was einer der fünf Regisseure der Serie gesagt hat. Laut Kantemir Balagov soll die Show „Anfang nächsten Jahres“ erscheinen. Neben Balagov führten bei der Serie auch der „Tschernobyl“-Schöpfer Craig Mazin sowie Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann Regie.

