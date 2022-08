The Last of Us die Serie: Darsteller für Henry & Sam und zwei neue Charaktere bestätigt

The Last of Us die Serie:

Heute wurden nicht nur die beiden Darsteller bekannt gegeben, die in der HBO-Serie von "The Last of Us" in die Rolle von Henry und Sam schlüpfen werden. Darüber hinaus bestätigte HBO zwei komplett neue Charaktere, die in der TV-Serie zu sehen sind.

Die HBO-Serie zu "The Last of Us" startet wohl Anfang 2023.

Wie vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, sollten wir in diesem Jahr nicht mehr mit dem Start der HBO-Serie zu „The Last of Us“ rechnen. Stattdessen wird mittlerweile von einer Veröffentlichung Anfang 2023 ausgegangen.

Ergänzend zu dieser Bekanntgabe erreichten uns heute weitere interessante Details zur TV-Serie. Wie IGN berichtet, dürfen sich Fans der Spiele zum einen über ein Wiedersehen mit den beiden Charakteren Henry und Sam freuen. Weiter heißt es, dass Henry von Lamar Johnson gespielt wird, während sein jüngerer Bruder Sam von Keivonn Woodard dargestellt wird.

Kenner der Spiele werden sich noch daran erinnern, dass Joel und Ellie Henry und Sam in Pittsburgh getroffen haben, wo sie zusammenarbeiteten, um sich gegen die Infizierten und menschliche Feinde gleichermaßen zu behaupten.

Zwei neue Charaktere mit von der Partie

Die zweite der heutigen Ankündigungen betrifft zwei neue Charaktere, die erstmals in der HBO-Serie von „The Last of Us“ zu sehen sein werden. Hier haben wir es mit Marlon und Florence zu tun, die von Graham Greene und Elaine Miles verkörpert werden. Die neuen Charaktere Marlon und Florence werden als ein Ehepaar beschrieben, das in der Wildnis des postapokalyptischen Wyoming alleine um sein Überleben kämpft.

Die Geschichte der ersten Staffel von „The Last of Us“ wird sich laut offiziellen Angaben am ersten Videospiel von „The Last of Us“ orientieren und das Schicksal von Joel und Ellie in den Mittelpunkt rücken. Darüber hinaus möchten die Macher die Gelegenheit nutzen, um euch die Welt von „The Last of Us“ aus einem alternativen Blickwinkel zu präsentieren und ganz neue Geschichten zu erzählen.

