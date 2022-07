The Last of Us: Starttermin der HBO-Serie eingegrenzt

The Last of Us:

Wann startet die HBO-Serie zu "The Last of Us"? Diese Frage hat das HBO-Oberhaupt Casey Bloys zumindest zum Teil beantwortet, indem er den Zeitraum eingegrenzt hat.

Während im September mit „The Last of Us: Part I“ ein Remake des ikonischen Videospiels für die PlayStation 5 veröffentlicht wird, arbeiten HBO, Sony Pictures und Naughty Dog an einer Fernsehserie, die Pedro Pascal („The Mandalorian“, „Game of Thrones“) und Bella Ramsey („Game of Thrones“) in den Hauptrollen zeigen wird.

Noch kein genaues Datum

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass die Verantwortlichen den Serienstart noch vor Jahresende anstreben könnten, hat HBO-Oberhaupt Casey Bloys eine Sache klargestellt: „The Last of Us“ startet nicht mehr in 2022. Stattdessen solle man eher mit Anfang 2023 rechnen, wie Bloys gegenüber The Hollywood Reporter mitteilte.

Einen konkreten Starttermin wollte auch Bloys noch nicht verraten. Jedoch lässt die Eingrenzung darauf schließen, dass „The Last of Us“ in dem klassischen Frühlingszeitraum beginnen wird. Somit könnte man mit März oder April rechnen. Sobald die Verantwortlichen ein genaues Datum nennen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

In der Serie möchten die Verantwortlichen die Geschehnisse des ersten Spiels nacherzählen und mit weiteren Ereignissen erweitern. Während Pedro Pascal und Bella Ramsey Joel und Ellie verkörpern werden, sollen auch die originalen Schauspieler Troy Baker sowie Ashley Johnson in der Serie auftauchen. Jedoch werden sie in anderen Rollen glänzen.

Quelle: The Hollywood Reporter (via ComicBook)

Weitere Meldungen zu The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren