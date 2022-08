The Last Of Us: Die HBO-Serie wird die Videospielvorlage respektieren, versichert Bella Ramsey

The Last Of Us:

Anfang 2023 dürfen sich alle Fans von "The Last of Us" auf den Start der HBO-TV-Serie freuen. Wie Bella Ramsey, die Darstellerin von Ellie, in einem aktuellen Interview versicherte, ging es den Verantwortlichen unter anderem darum, die Videospielvorlage zu respektieren und so sowohl Neulinge als auch langjährige Fans zufriedenzustellen.

Die HBO-Serie von "The Last of Us" soll Anfang 2023 ausgestrahlt werden.

Seit einiger Zeit arbeiten HBO, Sony Pictures und die Entwickler von Naughty Dog an einer TV-Serie zu „The Last of Us“, zu der kürzlich bekannt gegeben wurde, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit der Ausstrahlung rechnen sollten.

Stattdessen nannte HBO-Boss Casey Bloys als Zeitraum für die Ausstrahlung den Anfang des Jahres 2023. Ergänzend zu dieser Bekanntgabe stellte sich Bella Ramsey, die in der Serien-Adaption von „The Last of Us“ in die Rolle von Ellie schlüpfen wird, in einem Interview verschiedenen Fragen. Im weiteren Verlauf des Interviews kam Ramsey unter anderem auf die treue Anhängerschaft der „The Last of Us“-Reihe zu sprechen und versicherte, dass sich diese auf eine TV-Serie freuen darf, in der die „Videospielvorlage respektiert wird“.

Gleichzeitig werde das Ziel verfolgt, die Geschichte von „The Last of Us“ aus neuen Blickwinkeln zu beleuchten.

Fans werden die TV-Serie laut Ramsey lieben

Wie Ramsey ausführte, kann sie die von der Community geäußerten Befürchtungen der Vergangenheit durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig ist die Darstellerin von Elli laut eigenen Angaben aber fest davon überzeugt, dass die „The Last of Us“-Community die TV-Serie lieben wird, „da sie sowohl der Geschichte an sich als auch der Atmosphäre der Videospielvorlage treu bleiben und dieser gleichzeitig neues Leben einhauchen wird.“

Zudem ging es laut Ramsey darum, Geschichten zu erzählen, die im Videospiel aus verschiedenen Gründen außen vor blieben: „Es [die TV-Serie] erkundet verschiedene Pfade, die im Spiel nicht so sehr erkundet wurden. Ich denke, die Leute werden es lieben. Ich hoffe, sie tun es. Es hat so viel Spaß gemacht, so eine Erfahrung zu machen. Ich hoffe, dass [das Publikum] diese Erfahrung auch spürt, wenn sie mit uns auf das Abenteuer gehen.“

Die HBO-Serie von „The Last of Us“ wird laut offiziellen Angaben auf dem ersten „The Last of Us“-Abenteuer aufbauen. Während Bella Ramsey wie bereits erwähnt in der Rolle von Ellie zu sehen sein wird, übernimmt Pedro Pascal die Rolle des zweiten Protagonisten Joel.

