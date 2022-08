The Last of Us Part 1 Remake: Der Launch-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

The Last of Us Part 1 Remake:

In ein paar Tagen wird das technisch aufpolierte Remake zum düsteren Action-Titel "The Last of Us Part 1" für die PlayStation 5 veröffentlicht. Der offizielle Launch-Trailer stimmt schon jetzt auf den nahenden Release ein.

Das Remake zu "The Last of Us Part 1" erscheint Anfang September für die PS5-

Neben dem im November erscheinenden „God of War: Ragnarök“ dürfte das Remake zum düsteren Action-Titel „The Last of Us: Part 1“ zu den größten Neuveröffentlichungen der PlayStation Studios in diesem Jahr gehören.

Passend zum nahenden Release der technisch generalüberholten Neuauflage stellten Sony Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Naughty Dog heute den stimmigen Launch-Trailer zum Remake von „The Last of Us Part 1“ bereit. Dieser ermöglicht euch nicht nur einen Blick auf die beiden Protagonisten Joel und Ellie.

Darüber hinaus warten Eindrücke aus der Spielwelt und dem laufenden Spielgeschehen. Wer sich auf den Release des Remakes in wenigen Tagen einstimmen möchte, ist bei dem heute veröffentlichten Trailer also genau richtig.

Diese Verbesserungen werden geboten

Laut den Verantwortlichen von Naughty Dog wurde „The Last of Us Part 1“ für die Veröffentlichung auf der neuen Sony-Konsole komplett neu entwickelt. So dürfen sich Spieler und Spielerinnen nicht nur auf eine aufpolierte Grafik freuen, die die düstere Welt des Kult-Titels auf bisher ungekannte Art und Weise zum Leben erweckt. Darüber hinaus wurde auch die künstliche Intelligenz generalüberholt, um für eine noch authentischere und vor allem packende Spielerfahrung zu sorgen.

Zu den weiteren Verbesserungen, die das Remake auf der PlayStation 5 spendiert bekommt, gehören eine überarbeitete Erkundung der Spielwelt, für die PS5 neu entworfene Charakter-Modelle sowie Animationen, erweiterte Schauplätze, ein verbessertes Kampfsystem und neue Spiel-Modi. Unter dem Strich sollen die zahlreichen Verbesserungen dafür sorgen, dass auch langjährige Fans, die das Original bereits kennen, auf ihre Kosten kommen.

Das Remake zu „The Last of Us Part 1“ erscheint am 2. September 2022 für die PlayStation 5 und wird sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung erhältlich sein. Eine Umsetzung für den PC befindet sich ebenfalls in Arbeit. Hier wurde allerdings noch kein konkreter Termin genannt.

