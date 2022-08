The Last of Us Remake: Screenshot deutet auf bis zu 120 FPS hin

Das Remake von „The Last of Us“ nähert sich der Veröffentlichung und immer mehr Gameplay-Videos dringen durch. Einige dieser Clips wurden zuletzt von Tom Henderson auf Exputer veröffentlicht.

Ergänzend tauchte im Internet ein Screenshot auf, der offenbar einen Blick auf die Einstellungen des Spiels werfen lässt. Zu erkennen ist unter anderem ein Schalter, der für die Aktivierung einer offenen Framerate sorgt. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen scheint das Remake von „The Last of Us“ eine Framerate von bis zu 120 FPS zu ermöglichen.

Veröffentlicht wurde der Screenshot auf dem Twitter-Kanal „Naughty Dog Central“, der sich auf Gerüchte und Informationen zu Spielen des namensgebenden Entwicklers konzentriert. In der Beschreibung zum Screenshot heißt es: „Wir haben von einer Quelle, die Zugang zu The Last of Us: Part I hat, einen Screenshot erhalten.“

EXCLUSIVE: We have been sent a screenshot from a source who has access to The Last of Us: Part I.

It appears the game is set to feature an all-new unlocked frame-rate mode, allowing the game to hit frame rate targets up to 120fps through an extra performance mode option. pic.twitter.com/3xDRZUCAc0

— Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) August 21, 2022