The Last of Us Part 1: Trailer und Details zu den Zugänglichkeits-Optionen des Remakes

Kurz vor dem Release der Neuauflage stellten die Entwickler von Naughty Dog die Zugänglichkeits-Optionen vor, die im Remake zu "The Last of Us Part 1" geboten werden. Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurde im Zuge des Ganzen eine Liste aller zuschaltbaren Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Das Remake zu "The Last of Us" erscheint Anfang September.

In wenigen Tagen erscheint mit dem Remake zu „The Last of Us Part 1“ der nächste große First-Party-Titel für die PlayStation 5. Wie kurz vor dem Release bekannt gegeben wurde, legten die Entwickler von Naughty Dog großen Wert darauf, den Titel auch Spielern und Spielerinnen mit Einschränkungen zugänglich zu machen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der DualSense Wireless-Controller der PlayStation 5, dessen technische Möglichkeiten in die Zugänglichkeits-Optionen des Remakes eingebunden wurden. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, Dialoge als haptisches Feedback an die Spieler beziehungsweise Spielerinnen weiterzugeben.

Auf diesem Wege gibt der DualSense-Controller weiter, auf welche Art und Weise ein Dialog gesprochen wird, was gehörlosen Nutzern einen Eindruck von dem vermittelt, mit welcher Stimmung das Gesprochene vorgetragen wird.

Trailer stellt die Zugänglichkeits-Optionen vor

„Wir denken, dass das Spiel für blinde und gehörlose Spieler sowie für Spieler mit Bedarf an motorischer Barrierefreiheit ein zugängliches Erlebnis bietet“, erklärt Game Director Matthew Gallant. „Die größte neue Funktion sind die Audiobeschreibungen für Filmsequenzen. Wir haben uns mit Descriptive Video Works zusammengetan, einem professionellen Dienst, der sich auf TV-, Film- und Videospieltrailer spezialisiert hat, und haben das System in die Filmsequenzen und für alle unsere lokalisierten Sprachen integriert.“

Ein heute veröffentlichter Trailer geht kurz auf die verschiedenen Zugänglichkeits-Optionen ein. Darüber hinaus werden euch die zuschaltbaren Möglichkeiten im Rahmen eines ausführlichen Specials etwas näher vorgestellt. Wer sich über die Zugänglichkeits-Optionen informieren möchte, wird unter dem folgenden Direkt-Link fündig.

Das Remake zu „The Last of Us Part 1“ erscheint am 2. September 2022 für die PlayStation 5 und zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC.

