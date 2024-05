Fallout 5: Ein Blick in die Zukunft – Todd Howard liefert ersten Hinweis zum Setting

Aufgrund der erfolgreichen TV-Serie ist die "Fallout"-Reihe derzeit wieder in aller Munde. In einem Interview wagte Bethesda Softwork's Todd Howard einen Blick in die Zukunft und lieferte uns ein erstes mögliches Detail zum Setting von "Fallout 5".

Vom erfolgreichen Start der TV-Serie profitierten im letzten Monat auch die diversen „Fallout“-Spiele beziehungsweise deren Verkaufszahlen. Darüber hinaus wird wieder verstärkt über kommende „Fallout“-Projekte spekuliert.

Darunter „Fallout 5“, bei dem Bethesda Softworks allerdings schon vor einer Weile bestätigte, dass der Release noch ein paar Jahre entfernt ist. Dies hielt Game Director Todd Howard allerdings nicht davon ab, in einem aktuellen Interview die Spekulationen um „Fallout 5“ beziehungsweise das Setting des nächsten Hauptablegers zu befeuern.

Im Gespräch mit Kinda Funny brachte Howard seine Überzeugung zum Ausdruck, dass ein Großteil der Identität der „Fallout“-Serie vor allem auf die „US-amerikanische Naivität“ zurückzuführen ist. Daher wird verfolgen die Entwickler bezüglich der zu erzählenden Geschichten und des Settings einen klaren Plan.

Der Fokus liegt weiterhin auf den USA

„Meine Ansicht ist, dass ein Teil des Fallout-Charakters in der amerikanischen Naivität liegt. Deshalb ist es für uns in Ordnung, diese anderen Bereiche anzuerkennen. Aber unser Plan sieht so aus, dass wir weiterhin in den USA bleiben. In keiner Welt habe ich das Bedürfnis, alles zu beantworten“, so Howard weiter.

„Es ist in Ordnung, Geheimnisse oder Fragen offen zu lassen… Meiner Meinung nach sind das gute Dinge. Jeder möchte spezifisch in diese anderen Länder gehen. Ich bin bekannt dafür zu sagen, dass das Schlimmste, was man mit geheimnisvollen Ländern machen kann, darin besteht, ihr Geheimnis zu lüften.“

„Lasst die geheimnisvollen Länder einfach geheimnisvoll bleiben“, ergänzte der Game Director.

Weiteres Projekt neben Fallout 5 in Arbeit?

Während Jez Corden von Windows Central in Erfahrung gebracht haben möchte, dass Microsoft die Entwicklung von „Fallout 5“ möglicherweise beschleunigen möchte, deutete Howard in einem Interview kürzlich die Arbeiten an einem weiteren „Fallout“-Titel an. Im Detail sprach er dabei von zwei nicht näher genannten Projekten.

Beim ersten Titel dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um „Fallout 5“ handeln. Näher ins Detail ging Howard hier allerdings nicht und äußerte lediglich den Wunsch, zukünftig einen möglichst hohen Qualitätsstandard zu erreichen.

Weiter führte Howard aus, dass die Verantwortlichen von Bethesda Softworks nach Mitteln und Wegen suchen, ihren Output zu erhöhen beziehungsweise die Entwicklungsdauer von Spielen zu reduzieren.

„Sie dauern wirklich lange, und deshalb denke ich, dass eines der Dinge, auf die wir uns hier konzentrieren, offensichtlich darin besteht, sicherzustellen, dass sie von höchster Qualität sind, aber auch Wege zu finden, unseren Output zu steigern“, so Howard.

