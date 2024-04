Fallout: Beeindruckende Zahlen – So oft wurde die TV-Serie in der ersten Woche angeschaut

Vor zwei Wochen feierte die erste Staffel der TV-Serie zu „Fallout“ ihre Premiere. Wie sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, entwickelte sich diese für die Verantwortlichen zu einem vollen Erfolg.

Mittlerweile liegen auch die ersten Zahlen vor. Wie Variety berichtet, sicherte sich die TV-Serie zu „Fallout“ in ihrer Premierenwoche den Spitzenplatz der Serien-Charts auf Streaming-Portalen. Alleine in der ersten Woche brachte es die Serie demnach auf mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Serie verzeichnete laut Variety in acht Episoden knapp 2,5 Milliarden angeschaute Minuten. Bei einer Gesamtlaufzeit von 473 Minuten entspricht dies umgerechnet etwa 5,2 Millionen Aufrufen. Auffällig ist, dass die Anzahl der Aufrufe nach den ersten beiden Tagen um satte 773 Prozent anstieg.

Spiele profitieren vom Erfolg der TV-Serie

Genau wie es bei der TV-Serie zu „The Last of Us“ der Fall war, profitierten auch bei „Fallout“ die diversen Spiele vom Erfolg der Serienadaption. „Fallout 4“ sicherte sich in der letzten Woche beispielsweise den Titel des meistverkauften Videospiels in Europa. Hier dürfte allerdings auch der nahende Release des kostenlosen Next-Gen-Upgrades eine Rolle gespielt haben.

Weitere Serienableger, deren Verkaufszahlen nach dem Start der TV-Serie stiegen, sind „Fallout 3“, „Fallout: New Vegas“ oder der Online-Titel „Fallout 76“. In einem aktuellen Tweet wies Bethesda Softworks darauf hin, dass es „Fallout 76“ zuletzt auf einen User-Peak von einer Million Spielerinnen und Spieler brachte.

Darüber hinaus bestätigte der Publisher, dass die komplette „Fallout“-Reihe im gleichen Zeitraum fünf Millionen User gleichzeitig verbuchte.

Erste Details zur zweiten Season bestätigt

In den letzten Tagen wurde nicht nur eine zweite Season zur TV-Serie angekündigt. Des Weiteren erreichten uns erste kleine Details zu den Inhalten, auf die wir uns freuen dürfen. Zum einen wird eine der schrecklichsten Kreaturen, die im Ödland auf Überlebende lauert, in der zweiten Season ihren Einstand feiern.

Wenig überraschend beziehen wir uns hier auf die Deathclaws oder im Deutschen Todeskrallen, die in diversen „Fallout“-Spielen Angst und Schrecken verbreiten.

Darüber hinaus möchten die Autoren in der zweiten Staffel etwas näher auf die Umstände der Apokalypse und die Geschehnisse, die zum katastrophalen Krieg und dem Einsatz von Atomwaffen geführt haben, eingehen.

Wann mit den ersten offiziellen Details zur zweiten Season zu rechnen ist, ließen die Verantwortlichen allerdings offen.

Quelle: Variety

