Fallout und der Prime-Boost: Zahlen von Bethesda – Popularitätsschub bringt neue Millionenmarken

Es brauchte nur eine TV-Serie, um den etwas in Vergessenheit geratenen “Fallout”-Spielen einen neuen Schub zu geben. Über die Steam-Peaks berichteten wir in den vergangenen Tagen. Ebenfalls gab es einen Anstieg bei den Einnahmen, die mit “Fallout Shelter” erwirtschaftet werden.

Konsolenfassungen bleiben bei den Berechnungen in der Regel außen vor. Diese Lücke schloss Bethesda mit einer Reihe von Tweets, die sich auf die plattformübergreifenden Spielerzahlen von “Fallout” beziehen. Als Grundlage diente ein 24-Stunden-Zeitraum.

Spielerzahlen überschreiten Millionenmarke

Auf dem offiziellen Twitter-Profil der Franchise gab Bethesda zunächst bekannt, dass innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums mehr als eine Million Spieler in “Fallout 76” unterwegs waren. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Publisher nicht. Aber wahrscheinlich erfolgte der Peak am vergangenen Wochenende.

Das war aber längst nicht alles: Denn Bethesda gab im Abschluss eine weitere Zahl heraus. Wird die gesamte RPG-Reihe berücksichtigt, summiert sich die Zahl am besagten Tag auf fast fünf Millionen Nutzer.

Eine Schlüsselrolle dürfte hier “Fallout Shelter” spielen, da es auch für die in der Regel zugriffsstarken Mobile-Plattformen erhältlich ist.

…and almost five million across all Fallout games in a single day!⚡ — Fallout (@Fallout) April 23, 2024

Doch auch Spiele wie “Fallout 4” bekamen einen ordentlichen Boost, wie die Steam-Charts zuletzt zeigten. Das Spiel erhält in dieser Woche außerdem ein Current-Gen-Upgrade, zu dem wir im nachfolgenden Artikel alle wissenswerten Informationen zusammengetragen haben:

Selbst das weniger beliebte “Fallout New Vegas” konnte profitieren und auf Steam am vergangenen Wochenende einen Allzeit-Bestwert hinlegen. Die Statistiken verdeutlichen einmal mehr: Der Port von Videospielmarken in andere Entertainment-Bereiche kann in doppelter Hinsicht ein lohnenswertes Geschäft sein.

Auch im Fall von “The Last of Us” kurbelte die HBO-Serie die Spieleverkäufe ordentlich an. Eine zweite Staffel ist längst in Arbeit. Informationen dazu sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Wann erscheint das nächste Fallout?

Wie es mit “Fallout” weitergeht, ist abgesehen von der Tatsache, dass sich ein neues Spiel in Arbeit befindet, offen. Zuletzt hieß es, dass die Entwickler für “Fallout 5” mehr Zeit benötigen, um tolle Sachen machen zu können.

Da Bethesda mittlerweile ein Teil von Microsoft ist, steht hinter der Verfügbarkeit auf PlayStation-Konsolen ein Fragezeichen – trotz der vorsichtigen Wandlung der Redmonder in einen Multiplattform-Publisher.

