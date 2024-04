Fallout: Amazon Prime-Serie sorgt weiterhin für Boost, kein Ende des Hypes in Sicht

Vor etwas mehr als einer Woche fiel der Startschuss für die neue Serie „Fallout“ beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Seit diesem Tag schwimmt sie auf einer riesigen Welle des Erfolgs. Mittlerweile ist sogar Staffel 2 offiziell angekündigt, somit dürfen sich die Fans auf weitere Abenteuer im Ödland freuen. Doch die große Euphorie wirkt sich auch weiterhin auf die Spielebranche aus

Amazon-Serie sorgt für Gaming-Höhenflug

Bereits kurz nach dem Start von „Fallout“ bei Amazon Prime war ein enormer Boost bei gleich mehreren Spielen des gleichnamigen Rollenspiel-Franchise zu bemerken. So sind unter anderem bei „Fallout 4“ und „Fallout New Vegas“ die Nutzerzahlen deutlich in die Höhe geschossen, was sehr leicht mit dem Hype rund um die neue Amazon-Serie in Verbindung gebracht werden konnte.

Auch das Free2Play-Spiel „Fallout Shelter“ erlebte wenig später einen zweiten Frühling und spülte bei Bethesda letztendlich wieder deutlich mehr Geld in die Kassen. Am 13. April 2024 kletterten die Ingame-Einnahmen auf 80.000 Dollar pro Tag, auch die Download-Zahlen machten einen ordentlichen Satz nach oben. Doch allem Anschein nach war das noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Neuer Rekord für Fallout 76

Wie auf der Webseite von Steamdb.info nachzulesen ist, konnte auch „Fallout 76“ von dem aktuellen Hype durch die Amazon-Serie profitieren – und sogar mehr als alle anderen Spiele. Am vergangenen Sonntag waren mehr als 73.000 Benutzer gleichzeitig in dem Online-Titel von Bethesda aktiv.

Das ist nicht nur für sich gesehen eine beachtliche Zahl, sondern bedeutet gleichzeitig auch einen neuen Rekord. Einen solch hohen Wert konnte „Fallout 76“ seit seinem Launch bei Steam bisher nicht erreichen. Zum aktuellen Zeitpunkt tummeln sich immerhin noch mehr als 41.000 Spieler gleichzeitig im Online-Ödland.

Es braucht nur eine TV-Serie… (Quelle: SteamDB)

Auch auf Konsolen ist „Fallout 76“ vertreten. Hier dürfte es ebenfalls zu deutlich steigenden Zugriffszahlen gekommen sein. Noch bis zum 25. April 2024 gilt: Ihr bekommt den Titel 80 Prozent günstiger.

Weitere Meldungen zu Fallout:

Welche weiteren Produktionen basierend auf Videospielmarken zumindest geplant sind (oder mittlerweile waren), ist in einem Special zusammengefasst, das den Stand von Februar 2024 widerspiegelt.

Weitere Meldungen zu Fallout 76.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren