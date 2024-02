Filme & Serien: Alle Videospiel-Verfilmungen, die sich aktuell in Arbeit befinden

Auch in den nächsten Jahren dürfte kein Mangel an Videospiel-Verfilmungen herrschen, sei es im Kino oder im TV/bei Streaming-Services. Wir geben euch eine Übersicht zu allen Games-Adaptionen, die sich aktuell in Arbeit befinden.

Videospiel-Verfilmungen stehen seit einigen Jahren hoch im Kurs, egal ob als Live-Action-Adaption oder in animierter Form. Mit „Der Super Mario Bros. Film“ gehörte ein Kinofilm basierend auf Nintendos ikonischer Jump’n’Run-Reihe dank eines Einspielergebnisses von mehr als 1,36 Milliarden US-Dollar sogar zu den erfolgreichsten Blockbustern 2023. Wenig verwunderlich, dass noch weitere Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben möchten.

Während ihr euch die für 2024 bestätigten Videospiel-Verfilmungen in diesem Special-Artikel anschauen könnt, möchten wir nachfolgend auf jene Produktionen eingehen, die sich aktuell noch in Arbeit befinden. Viele dieser Filme und Serien haben noch keinen Starttermin, andere befinden sich seit Jahren in der Produktionshölle und kommen dementsprechend aus verschiedenen Gründen einfach nicht voran. Wir beginnen mit den Filmen und widmen uns dann den Serien.

Videospiel-Adaptionen (Filme) ohne Starttermin

In unsere kleine Liste einsteigen möchten wir jedoch mit einer Ausnahme, denn „Minecraft: The Movie“ scheint gut voranzukommen. Die Adaption des erfolgreichsten Videospiels aller Zeiten soll am 4. April 2025 in den weltweiten Kinos starten. Regie führt Jared Hess („Nacho Libre“), während Jack Black („Jumanji: Willkommen im Dschungel“) Protagonist Steve verkörpert. Zudem sind unter anderem Jason Momoa („Aquaman“) und Emma Myers („Wednesday“) dabei.

Death Stranding (Release: TBD)

Ende 2022 erreichte uns die Meldung, dass das Action-Adventure „Death Stranding“ von Hideo Kojima seinen Weg auf die große Leinwand finden soll. Dafür arbeitet Kojima Productions, das Entwicklungsstudio des Spiels, mit Hammerstone Studios zusammen. Ebenfalls an der Verfilmung beteiligt sind Kojima Productions US sowie Allan Ungar („Uncharted“-Fan-Film) und A24. Kojima verspricht einen eher kleinen Film ohne allzu viele Explosionen.

Hideo Kojimas Werk „Death Stranding“ soll verfilmt werden. Hideo Kojimas Werk „Death Stranding“ soll verfilmt werden. Hideo Kojimas Werk „Death Stranding“ soll verfilmt werden.

Weitere Details zum kommenden Kinofilm sind gegenwärtig noch rar gesät. Informationen zum Cast, der Crew oder der Handlung sind noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, wann die Videospiel-Adaption ihren Weg in die weltweiten Kinos finden soll.

Ghost of Tsushima (Release: TBD)

Schon vor beinahe drei Jahren bestätigten Sony Pictures und PlayStation Productions, dass das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ seinen Weg auf die große Leinwand finden soll. Mit Chad Stahelski („John Wick“-Reihe) wurde darüber hinaus direkt ein Regisseur vorgestellt. Mittlerweile soll das Drehbuch der Verfilmung des Open-World-Hits von Sucker Punch („inFamous“) fertig sein. Unklar ist jedoch, wann der Kinofilm letztendlich starten soll.

Mortal Kombat 2 (Release: TBD)

Nachdem sich das schlicht „Mortal Kombat“ genannte Film-Reboot zur ikonischen Fighting-Game-Reihe insbesondere im Streaming-Bereich sehr gut schlagen konnte, erhielt eine Fortsetzung schnell grünes Licht. Die Dreharbeiten fanden im Januar 2024 ihr Ende, doch einen genauen Starttermin verkündete Filmstudio Warner Bros. für „Mortal Kombat 2“ noch nicht. Dafür ist sicher, dass sich Fans auf neue Gesichter freuen dürfen, etwa Johnny Cage oder auch Kitana.

In „Mortal Kombat“ hat Sub-Zero für ordentlich Furore gesorgt. In „Mortal Kombat“ hat Sub-Zero für ordentlich Furore gesorgt. In „Mortal Kombat“ hat Sub-Zero für ordentlich Furore gesorgt.

Sifu (Release: TBD)

2022 gelang Indie-Entwicklerstudio Sloclap mit „Sifu“ ein echter Überraschungshit, der zahlreiche Spieler und Spielerinnen und seinen Bann ziehen konnte. Ende desselben Jahres folgte schon die Bestätigung, dass Sloclap und die Medienfirma Story Kitchen an einer Live-Action-Adaption des Rachedramas arbeiten. Als Produzent ist mit Derek Kolstad übrigens ein Action-Experte am Projekt beteiligt, immerhin ist er der Schöpfer der „John Wick“-Reihe.

Yakuza (Release: TBD)

Mit „Yakuza“ soll auch die „Like a Dragon“-Franchise aus dem Hause Sega eine neue Live-Action-Adaption erhalten. Angekündigt wurde der neue Kinofilm schon im Jahr 2020. Grünes Licht erhielt die Hollywood-Produktion übrigens von Toshihiro Nagoshi höchstpersönlich, dem Schöpfer der Marke. Für den kommenden Film arbeitet Sega mit 1212 Entertainment sowie Wild Sheep Content zusammen, allerdings ist es seither sehr still um den Titel geworden.

Weitere kommende Videospiel-Adaptionen (Filme):

Ark: Survival Evolved (TBD)

Beyond Good & Evil (TBD)

BioShock (TBD)

Call of Duty (TBD)

Days Gone (TBD)

Dead by Daylight (TBD)

Dragon’s Lair (TBD)

Duke Nukem (TBD)

Firewatch (TBD)

Five Nights at Freddy’s 2 (TBD)

Gears of War (TBD)

Gravity Rush (TBD)

Ein „Gravity Rush“-Film befindet sich wohl schon seit Jahren in Arbeit. Ein „Gravity Rush“-Film befindet sich wohl schon seit Jahren in Arbeit. Ein „Gravity Rush“-Film befindet sich wohl schon seit Jahren in Arbeit.

It Takes Two (TBD)

Just Cause (TBD)

Just Dance (TBD)

Mega Man (TBD)

Metal Gear Solid (TBD)

Metro 2033 (TBD)

Pac-Man (TBD)

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu 2 (TBD)

Poppy Playtime (TBD)

Portal (TBD)

Silent Hill (TBD)

Sleeping Dogs (TBD)

Zum Actionspiel „Sleeping Dogs“ wird schon seit Jahren an einem Film gearbeitet. Zum Actionspiel „Sleeping Dogs“ wird schon seit Jahren an einem Film gearbeitet. Zum Actionspiel „Sleeping Dogs“ wird schon seit Jahren an einem Film gearbeitet.

Slime Rancher (TBD)

Sniper Elite (TBD)

Space Channel 5 (TBD)

Space Invaders (TBD)

Stray (TBD)

Streets of Rage (TBD)

The Legend of Zelda (TBD)

The Mortuary Assistant (TBD)

ToeJam & Earl (TBD)

Tomb Raider (TBD)

Until Dawn (TBD)

Videospiel-Adaptionen (Serien) ohne Starttermin

Mit Serien-Umsetzungen wie „Arcane“, „Castlevania“, „NieR:Automata Ver1.1a“ oder auch „The Last of Us“ durften sich Fans in den vergangenen Jahren über mehrere hochkarätige Games-Adaptionen freuen. Insbesondere Streaming-Services wie Max, Netflix oder auch Prime Video wollen deshalb auch weiterhin auf Shows setzen, die auf bekannten Videospiel-Franchises basieren. Mehrere Projekte dieser Art befinden sich derzeit in Arbeit.

Alan Wake (TBD)

Im Mai 2022 verkündete Sam Lake im Rahmen eines Live-Streams, der US-Sender AMC („The Walking Dead“) habe sich die Rechte an der Horrorspiel-Marke aus dem Hause Remedy gesichert. Gemeinsam würden beide Firmen fortan daran arbeiten, „Alan Wake“ als TV-Show umzusetzen. Davor versuchte Remedy bereits seit einigen Jahren, die Story des Spiels als Fernsehserie zu adaptieren. Seit der Showrunner das Projekt verlassen hat, ist es still um die Serie geworden.

Eine Serien-Adaption von „Alan Wake“ wurde schon vor einigen Jahren angekündigt. Eine Serien-Adaption von „Alan Wake“ wurde schon vor einigen Jahren angekündigt. Eine Serien-Adaption von „Alan Wake“ wurde schon vor einigen Jahren angekündigt.

Assassin’s Creed (TBD)

Bereits seit mehreren Jahren befinden sich für Netflix direkt mehrere Serien in der Mache, die auf Ubisofts populärer „Assassin’s Creed“-Reihe basieren. Seit 2020 arbeitet der VoD-Anbieter gemeinsam mit Ubisoft Television an einer Live-Action-Show, die uns einen neuen Einblick in das Meuchelmörder-Universum gewähren soll. Schon seit 2017 befindet sich darüber hinaus eine Animationsserie in Arbeit, die in Kooperation mit Adi Shankar („Castlevania“) entstehen soll.

Bei beiden Projekten scheint es jedoch nicht wirklich voranzugehen, denn obwohl schon lange an ihnen gearbeitet wird, haben sie noch keine Starttermine.

Driver (TBD)

Die glanzvollen Tage liegen inzwischen zwar hinter Ubisofts „Driver“-Franchise, dennoch bestätigte das Unternehmen die Arbeiten an einer Streaming-Serie, die auf der Videospielreihe basieren soll. Etwas überraschend soll diese nicht bei einem der großen Anbieter an den Start gehen, sondern bei Binge. Nach der Ankündigung im September 2021 ist es jedoch schnell wieder ziemlich ruhig um das Projekt geworden und diese Funkstille hält bis heute an.

God of War (TBD)

Mit „God of War“ soll eine von Sonys Vorzeigemarken den Weg auf die heimischen Bildschirme finden. Mitte Dezember 2022 bestätigte Prime Video, das Unternehmen habe eine 1. Staffel einer Serien-Umsetzung bestellt. Basieren soll diese auf dem 2018 veröffentlichten Soft-Reboot der Actionspiel-Franchise von Entwicklerstudio Sony Santa Monica. Seitdem ist es allerdings wieder still um das Projekt geworden. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

Mit „God of War“ soll ein waschechter PlayStation-Blockbuster zum Serienhit werden. Mit „God of War“ soll ein waschechter PlayStation-Blockbuster zum Serienhit werden. Mit „God of War“ soll ein waschechter PlayStation-Blockbuster zum Serienhit werden.

Splinter Cell (TBD)

Vor mehr als drei Jahren kündigten Ubisoft und Netflix an, eine Animationsserie basierend auf der „Tom Clancy’s Splinter Cell“-Marke realisieren zu wollen. Mit „John Wick“-Schöpfer Derek Kolstad konnte zudem jemand für das Projekt gewonnen werden, der sich mit guter Action auskennt. Er soll in einer leitenden Position die Produktion begleiten. Seit der offiziellen Ankündigung der Show gab es allerdings keine weiteren Updates mehr zur Netflix-Serie.

System Shock (TBD)

Und noch einmal Binge: Für den Streaming-Service befindet sich noch eine weitere Videospiel-Adaption in Arbeit und zwar eine Umsetzung der ikonischen „System Shock“-Lizenz. Die Serie soll sich nah an der Vorlage orientieren. Weitere Informationen gab es seit der offiziellen Ankündigung im Oktober 2021 jedoch nicht mehr zur Produktion.

Weitere kommende Videospiel-Adaptionen (Serien):

A Plague Tale (TBD)

Castlevania: Nocturne Staffel 2 (TBD)

Disco Elysium (TBD)

Gears of War (TBD)

Grounded (TBD)

Horizon 2047 (TBD)

Eine Prequel-Serie zur „Horizon“-Franchise ist für Netflix in Arbeit. Eine Prequel-Serie zur „Horizon“-Franchise ist für Netflix in Arbeit. Eine Prequel-Serie zur „Horizon“-Franchise ist für Netflix in Arbeit.

Hunt: Showdown (TBD)

Life is Strange (TBD)

Pokémon Concierge Staffel 2 (TBD)

The Last of Us Staffel 2 (2025)

The Witcher Staffel 4 (TBD)

Twisted Metal Staffel 2 (TBD)

Videospiel-Adaptionen in der Produktionshölle

Nicht nur Videospiele können in der Entwicklungshölle gefangen sein, sondern auch Filme und Serien. Nachfolgend zeigen wir euch Film- und Serien-Adaptionen bekannter Games-Franchises, bei denen es kaum noch Hoffnungen auf eine Veröffentlichung zu geben scheint.

Tom Clancy’s The Division (TBD)

Teil von Ubisofts Plänen, verschiedene hauseigene Games-Franchises als Film oder Serie zu adaptieren, ist auch ein Kinofilm zum Multiplayer-Hit „Tom Clancy’s The Division“, der inzwischen zu Netflix gewandert ist. Bereits vor mehr als fünf Jahren wurde die Verfilmung angekündigt, die seitdem auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Zuletzt hieß es, dass das Projekt aufgrund der Auswirkungen der Pandemie wohl auf Eis gelegt worden sei.

Weitere kommende Videospiel-Adaptionen in der Produktionshölle (Filme & Serien):

Altered Beast-Film (TBD)

Asteroids-Film (TBD)

Brothers in Arms-Serie (TBD)

Child of Light-Serie (TBD)

Dante’s Inferno-Live-Action-Film (TBD)

Fruit Ninja-Film (TBD)

Ghost Recon-Film (TBD)

Half-Life-Film (TBD)

Ob der „Half-Life“-Film jemals das Licht der Welt erblicken wird? Ob der „Half-Life“-Film jemals das Licht der Welt erblicken wird? Ob der „Half-Life“-Film jemals das Licht der Welt erblicken wird?

Hitman-Film (TBD)

Missile Command-Film (TBD)

My Friend Pedro-Serie (TBD)

Rent a Hero-Film (TBD)

Skull & Bones-Serie (TBD)

Splinter Cell-Film (TBD)

Watch Dogs-Film (TBD)

Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer Übersicht zu Videospiel-Adaptionen angekommen, die sich aktuell als Film oder Serie in Arbeit befinden. Auf welches dieser Projekte freut ihr euch ganz besonders? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

Weitere Meldungen zu Filme & Serien, Videospiel-Verfilmung.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren