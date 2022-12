Death Stranding: Kinofilm von Kojima Productions und Hammerstone Studios in Arbeit

Nachdem erst gestern eine „God of War“-Serie offiziell von Prime Video bestellt wurde, erreicht uns heute die Meldung, dass sich darüber hinaus ebenfalls ein „Death Stranding“-Kinofilm in Arbeit befindet. Um den PlayStation-Hit auf die große Leinwand zu hieven, arbeitet Entwicklerstudio Kojima Productions mit Hammerstone Studios zusammen. Wir fassen nachfolgend die ersten Informationen zur Videospiel-Adaption für euch zusammen.

Kinofilm soll Death Stranding-Universum um neue Figuren erweitern

Laut einer Exklusivmeldung des zuverlässigen Branchenmagazins Deadline wird Hammerstone Studios („Barbarian“, „Kung Fury“) den kommenden Kinofilm vollständig finanzieren. Produziert werden wird das Werk indes von Alex Lebovici („Barbarian“) und Hideo Kojima („Metal Gear Solid“), dem Schöpfer des Games-Originals. Zudem werden Kojima Productions US und Allan Ungar („Uncharted“-Fan-Film) als ausführende Produzenten mitwirken.

Ob der „Death Stranding“-Film die Story der Vorlage 1:1 übernehmen wird, ist gegenwärtig übrigens noch nicht bekannt. Die Handlung der Videospiel-Adaption wird derzeit noch unter Verschluss gehalten. Deadline möchte jedoch von seinen Quellen erfahren haben, dass die Verfilmung das aus dem Game bekannte Universum um „neue Elemente und Charaktere“ erweitern soll. Ebenfalls unklar ist, wer Regie führen und das Drehbuch schreiben wird. Die Entwicklung eines Skripts soll allerdings bereits in vollem Gange sein.

Hideo Kojima zeigt sich indes von der Möglichkeit begeistert, mit Hammerstone Studios zusammenarbeiten zu können. Wie er ausführt, sei dies ein „entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Death Stranding auf die große Leinwand zu bringen.“ Erst während der Anan Awards in Japan bekräftigte der „Metal Gear Solid“-Schöpfer sein Interesse daran, in Zukunft auch an Filmen arbeiten zu wollen.

Ähnlich aufgeregt ist Alex Lebovici, der es kaum erwarten kann, „mit dem brillanten und ikonischen Hideo Kojima an seiner ersten Verfilmung zusammenzuarbeiten“. Wie er anschließend ausführt, sollten Fans vom „Death Stranding“-Film, anders als von anderen Games-Adaptionen, die mit einem großen Budget ausgestattet sind, übrigens keinen riesigen Blockbuster erwarten. Stattdessen solle es etwas „viel Intimeres und Bodenständigeres sein.“

Im direkten Anschluss ergänzt Lebovici: „Unser Ziel ist es, neu zu definieren, was eine Videospielverfilmung sein kann, wenn man kreative und künstlerische Freiheit hat. Dieser Film wird eine authentische „Hideo Kojima“-Produktion sein.“ Die Verantwortlichen scheinen dementsprechend einen eigenen Ansatz im Sinn zu haben. Wann der „Death Stranding“-Kinofilm veröffentlicht werden soll, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt.

„Death Stranding“ erschien im November 2019 exklusiv für die PlayStation 4, gefolgt von einer PC-Umsetzung im Juli 2020. Im September 2021 wurde mit „Death Stranding: Director’s Cut“ eine technisch überarbeitete sowie inhaltlich erweiterte Version des Action-Adventures für PlayStation 5 veröffentlicht. Im Rahmen der Game Awards 2022 kündigten Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions „Death Stranding 2“ (Arbeitstitel) exklusiv für PS5 an.

Was ist eure Meinung zu einem „Death Stranding“-Kinofilm?

