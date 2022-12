Death Stranding 2: Neues Hideo Kojima-Game offiziell mit Trailer angekündigt

Es ist offiziell: Kojima Productions arbeitet aktuell mit "Death Stranding 2" an einem neuen Spiel für die PlayStation 5!

"Death Stranding 2", oder auch "DS2", befindet sich für PS5 in Entwicklung.

Bereits seit geraumer Zeit rätseln Fans wie Fachpresse gleichermaßen, was eines der nächsten Projekte von Videospiel-Legende Hideo Kojima („Metal Gear Solid“) sein könnte. Nun herrscht diesbezüglich endlich Klarheit, denn im Rahmen der The Game Awards 2022 wurde „Death Stranding 2“, kurz „DS2“, offiziell angekündigt. Einen ersten Trailer, in dem unter anderem einige bekannte Gesichter des Vorgängers zu sehen sind, könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Léa Seydoux & Norman Reedus kehren zurück

Das Video ist Kojima-typisch ziemlich kryptisch gehalten und gewährt nicht allzu viele Einblicke in die Story des kommenden Games. Zu sehen ist Fragile (Léa Seydoux), die ein Baby im Arm hält, ehe ein Alarm aktiviert zu werden scheint. Beide können nach draußen entkommen, doch kurz darauf werden sie angegriffen und es scheint so, als hätte das Kind die Attacke nicht überlebt. Am Ende des Videos taucht dann Sam (Norman Reedus) auf und spricht mit Fragile.

Neben den beiden voraussichtlichen „DS2“-Hauptdarstellern bestätigt der Trailer ebenfalls die Rückkehr von Troy Baker (Higgs Monaghan in „Death Stranding). Des Weiteren enthüllt das Video, dass die beiden Schauspielerinnen Elle Fanning („The Neon Demon“) und Shioli Kutsuna („Deadpool 2“) Charaktere im Spiel verkörpern werden. Ihr Mitwirken in einem kommenden Kojima Productions-Game wurde zuletzt mehrfach angeteast.

Wie schon bei „Death Stranding“ wird auch bei „DS2“ die Decima Engine von Guerrilla Games („Horizon Forbidden West“) zum Einsatz kommen. Des Weiteren wird das Entwicklerteam seine Kollegen von Kojima Productions im Auftrag von Sony Interactive Entertainment unterstützen. Wie Hideo Kojima in einem anschließenden kurzen Gespräch auf der Bühne verriet, habe er viele kleine Details im Ankündigungsvideo versteckt.

„Death Stranding 2“ beziehungsweise „DS2“, bei dem es sich noch um einen Arbeitstitel handelt, befindet sich aktuell bei Kojima Productions für PlayStation 5 in Entwicklung. Wann der Titel erscheinen soll, ist gegenwärtig noch unbekannt.

Wie gefällt euch der erste „Death Stranding 2“-Trailer?

