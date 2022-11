Hideo Kojima: Möchte weiterhin Filme und Musik erschaffen

Auch wenn sich Hideo Kojima vorrangig mit der Entwicklung von Videospielen einen Namen machte, schlägt sein Herz ebenfalls für Filme und Musik. Derartige Produktionen sollen künftig verstärkt aufgegriffen werden.

Laut VGC sprach Kojima vor kurzem bei den Anan Awards in Japan, wo er für „Death Stranding“ die höchste Auszeichnung in der Kategorie Kultur erhielt. Im Zuge der Veranstaltung erklärte er, dass er sich zwar bisher ausschließlich auf Spiele konzentriert habe, aber dass „alle Bereiche in digitalen Werken miteinander verbunden sind“, sodass sich Kojima „gerne von Spielen auf Bereiche wie Film und Musik ausdehnen“ möchte.

Musik ist bereits ein wichtiger Aspekt seiner Projekte. Auf dem Soundtrack von „Death Stranding“ sind Künstler wie Chvrches und Bring Me The Horizon zu hören. Gleiches gilt für Low Roar, das Musikprojekt des verstorbenen Ryan Karazija.

Auch dass Kojima ein Filmliebhaber ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Auf seinem englischen Twitter-Account betont er in der Profilbeschreibung: „70% meines Körpers bestehen aus Filmen“, was man bei der Länge der Zwischensequenzen in seinen Spielen kaum abstreiten könnte.

Medienabteilung gegründet

Zudem sorgte Kojima Productions im vergangenen Jahr für die Gründung einer Medienabteilung, die sich auf Film, Fernsehen und Musik konzentrieren wird. Sie hat ihren Sitz in Los Angeles und möchte mit „kreativen und talentierten Fachleuten aus den Bereichen Fernsehen, Musik und Film sowie der bekannten Spieleindustrie“ zusammenarbeiten.

In welchem Umfang Kojima jedoch Zeit finden wird, auch Filme und Musik zu produzieren, bleibt zunächst im Unklaren. Denn bei Kojima Productions befinden sich mehrere Spiele in Arbeit.

Weitere Meldungen zu Kojima Productions:

Erst kürzlich bestätigte das Studio, dass Elle Fanning und Shiori Kutsuna die Hauptrollen in einem noch unangekündigten Spiel übernehmen werden. Und der Schauspieler Norman Reedus, der den Protagonisten Sam Porter Bridges in „Death Stranding“ spielte, schien in einem im Mai veröffentlichten Interview eine Fortsetzung zu bestätigen.

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren