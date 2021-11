The Division: Regisseur gibt Update zur Videospiel-Verfilmung

The Division:

Nachdem es in den letzten Monaten wieder ruhig um die Videospiel-Adaption "The Division" geworden war, äußerte sich kürzlich der Regisseur des Netflix-Films zum aktuellen Stand der Dinge.

Der "The Division"-Film hat noch keinen Starttermin.

Es ist bereits einige Zeit her, seit Ubisoft bestätigte, sein Online-Action-RPG „Tom Clancy’s The Division“ verfilmen zu wollen. Anschließend wurde es still um das Projekt, ehe im Februar 2021 verkündet wurde, der Film werde exklusiv bei Netflix erscheinen. Nun gab der Regisseur der Videospiel-Adaption ein Update zur Produktion.

The Division: Drehstart im nächsten Jahr?

Genauer hatten die Kollegen von The Playlist kürzlich die Gelegenheit, in ihrem Podcast mit Regisseur Rawson Marshall Thurber zu sprechen, der den „The Division“-Film inszenieren wird. Sein jüngstes Werk, der Actionfilm „Red Notice“ mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds in den Hauptrollen, startete kürzlich auf Netflix.

Auf den Entwicklungsstand der Videospiel-Verfilmung angesprochen, bestätigte Thurber, die Arbeiten am Drehbuch seien inzwischen nahezu abgeschlossen und es werde sein nächster Film sein: „Wir haben gerade eine Neufassung des Drehbuchs fertiggestellt und bereiten uns darauf vor, es dieses Jahr zu produzieren.“

Zunächst müsse er das Skript allerdings nochmal durchgehen und gegebenenfalls einige Änderungen vornehmen. Anschließend könne es jedoch, so die Hoffnung des Filmemachers, endlich losgehen. Abhängig davon, wie umfangreich diese Überarbeitungen ausfallen werden, könnten die Dreharbeiten im kommenden Jahr starten.

Anschließend ergänzt der Regisseur, seine beiden Hauptdarsteller, Jake Gyllenhaal („Prisoners“) und Jessica Chastain („Zero Dark Thirty“), seien „unglaublich engagiert und leidenschaftlich bei der Sache.“ Gyllenhaal hat sogar bereits Erfahrung mit Verfilmungen von Ubisoft-Spielen. In der 2010 veröffentlichten Adaption des Action-Adventure-Klassikers „Prince of Persia: Der Sand der Zeit“ spielte er die Hauptrolle des Prinz Dastan.

„Ich liebe das Spiel; ich habe das Spiel gespielt… ich kneife mich immer wieder. Ich kann nicht glauben, dass ich die Chance bekomme, ‚The Division‘ zu machen, und ich kann es kaum erwarten, anzufangen“, erklärt Rawson Marshall Thurber abschließend. Einen genauen Netflix-Starttermin hat „The Division“ gegenwärtig noch nicht.

