Filme & Serien: Diese 10 Videospiel-Verfilmungen starten 2024

Für 2024 sind aktuell zehn Videospiel-Adaptionen in Film- und Serienform bestätigt. In unserer Übersicht verraten wir euch, auf welche Games-Verfilmungen ihr euch genau freuen dürft.

Videospiel-Verfilmungen feierten in den vergangenen Jahren immer größere Erfolge, sei es die HBO-Serie „The Last of Us“, der Horrorfilm „Five Nights at Freddy’s“ oder die „Sonic the Hedgehog“-Kinofilme. Deshalb dürfen sich Spiele-Fans natürlich auch 2024 auf Nachschub freuen. Wir stellen euch zehn Videospiel-Verfilmungen vor, die im neuen Jahr starten.

Synduality Noir Part 2

Starttermin: 9. Januar 2024 (Disney+)

100 Jahre nach einer großen Katastrophe ist die Erde inzwischen für Menschen kaum noch bewohnbar. Deshalb haben sich die letzten Überlebenden unter massive Kuppeln zurückgezogen, wo sie vor dem Säureregen und den gefährlichen Monstern an der Oberfläche geschützt sind. Nur sogenannte Drifters wie Protagonist Kanata trauen sich noch hinaus.

Die Anime-Serie „Synduality Noir“ geht im Januar 2024 in die zweite Runde.

„Synduality Noir“ ist Teil einer großen Multimedia-Franchise, die neben der Anime-Serie auch eine Manga-Reihe sowie zwei Romane umfasst. Auch ein „Synduality“-Actionspiel befindet sich noch immer in Arbeit. Bis dieses erscheint, könnt ihr euch die Zeit mit Part 2 der dazugehörigen Animationsserie vertreiben, die beim Team von Studio 8-Bit („Bluelock“) entsteht.

Sonic Prime Staffel 3

Starttermin: 11. Januar 2023 (Netflix)

Sonic, Tails, Knuckles und ihre Freunde kämpfen einmal mehr gegen den bösen Dr. Eggman, der diesmal die Macht des Paradox-Prisma entfesseln will. Damit könnte er die Welt unserer Helden in etwas verwandeln, das mehr seinen Vorstellungen entspricht. Allerdings wird das Paradox-Prisma zerstört und Sonic muss daraufhin durch alternative Universen reisen.

Im Januar 2024 könnt ihr das große Finale von „Sonic Prime“ anschauen.

Die familienfreundliche Animationsserie „Sonic Prime“ konnte sich mit ihren ersten zwei Staffeln zu einem echten Zuschauer-Liebling mausern. Mit der 3. Staffel können sich Fans bei Netflix auf das große Finale des Abenteuers freuen, das aus insgesamt 24 Episoden bestehen soll.

Halo Staffel 2

Starttermin: 8. Februar 2024 (Paramount+, Sky)

Eine neue Bedrohung, die Covenant, nähern sich und deshalb wird der Master Chief einmal mehr gebraucht. Gemeinsam mit einem Team aus Elite-Spartans stellt er sich diesem neuen Feind entgegen. Später kommen in ihm jedoch immer mehr Zweifel auf und so begibt er sich auf die Suche nach etwas, das den Verlauf dieses Krieges womöglich noch verändern könnte.

Der Master Chief muss in der 2. Staffel von „Halo“ wieder in die Schlacht ziehen.

Die auf dem Xbox-Hit basierende Science-Fiction-Serie „Halo“ geht 2024 in die nächste Runde. In der 2. Staffel schlüpft Pablo Schreiber („Criminal Squad“) erneut in die ikonische Rüstung des Master Chief. Neu zum Cast der Serie stößt übrigens Joseph Morgan („Titans“) hinzu, der den aus den Ego-Shooter-Spielen bekannten Charakter James Ackerson verkörpern wird.

Fallout

Starttermin: 12. April 2024 (Prime Video)

Über die Story der heißerwarteten „Fallout“-Serie ist aktuell noch nicht allzu viel bekannt. Ausgehend vom ersten Trailer scheint es jedoch so, als würde Protagonistin Lucy (Ella Purnell) ihren sicheren Bunker verlassen und hinaus in das verstrahlte Ödland ziehen. Dort muss sie feststellen, dass die Welt sowohl schöner als auch gefährlicher ist, als sie bisher immer dachte.

Die „Fallout“-Serie ist ein offizieller Teil des Kanons der Spiele.

Bei der Serien-Adaption des beliebten Bethesda-Hits handelt es sich um keine 1:1-Adaption der Games-Vorlage, sondern das nächste Kapitel der Reihe. Lucys Abenteuer ist Bestandteil des „Fallout“-Kanons und die Macher bezeichnen es sogar als fünften Hauptteil der Franchise.

Borderlands

Starttermin: 9. August 2024 (Kino)

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Geächtete Lillith, die eher widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurückkehrt. Dort soll sie die verschwundene Tochter des Waffenherstellers Atlas aufspüren. Hierfür versammelt Lillith ein eigenwilliges Team um sich, das unter anderem aus einem Söldner, einem Wissenschaftler und einem vorlauten Roboter besteht.

Der „Borderlands“-Kinofilm dürfte verrückte Action auf die Leinwand zaubern.

Seit ihrem Start im Jahr 2009 steht die „Borderlands“-Spielereihe für abgedrehte Action, eine faszinierende Welt und eine fast schon lächerliche Anzahl an Schusswaffen. Regisseur Eli Roth („Hostel“) hat für seinen Kinofilm einen namhaften Cast vereint, zu dem unter anderem Cate Blanchett („Elizabeth“), Jamie Lee Curtis „(Halloween“) und Jack Black („Kung Fu Panda“) gehören.

Sonic the Hedgehog 3

Starttermin: 20. Dezember 2024 (Kino)

Nach seinen letzten beiden Abenteuern hätte sich der pfeilschnelle blaue Igel Sonic eigentlich eine Pause verdient gehabt, doch daraus wird natürlich nichts. Über die Handlung des inzwischen dritten Kinofilms rund um Segas Maskottchen ist derzeit zwar noch nicht allzu viel bekannt, doch eine Sache steht schon fest: Antiheld Shadow wird eine wichtige Rolle spielen!

„Sonic the Hedgehog 3“ war nach dem Erfolg des zweiten Teils quasi unausweichlich.

Nach dem Erfolg des zweiten Kinofilms war ein „Sonic the Hedgehog 3“ eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nachdem die ersten beiden Filme rund um den wohl berühmtesten blauen Igel der Welt schon sehr positiv vom Publikum aufgenommen wurden, verwundert es nicht, dass erneut Jeff Fowler („Wo die wilden Kerle wohnen“) Regie führen wird.

Arcane Staffel 2

Starttermin: November 2024 (Netflix)

Die Netflix-exklusive Animationsserie „Arcane“ war ein absoluter Megahit und gilt für viele Videospiel-Fans als wohl beste Games-Adaption aller Zeiten. In der kommenden 2. Staffel gehen die Abenteuer von Jinx, ihrer Schwester Vi und deren Freundin Caitlyn in die nächste Runde. Genaue Handlungsdetails haben die Verantwortlichen allerdings noch nicht enthüllt.

„Arcane“ Staffel 2 zählt 2024 sicherlich zu den meisterwarteten Serien des Jahres.

Generell halten sich Netflix und „League of Legends“-Entwicklerstudio Riot Games noch mit näheren Informationen zur 2. Staffel von „Arcane“ zurück. Riot Games CEO Nicolo Laurent begründete die lange Pause zwischen Season 1 und 2 jedoch damit, dass das Team bei der Fortsetzung erneut die bestmögliche Qualität abliefern möchte.

Devil May Cry

Starttermin: 2024 (Netflix)

Finstere Mächte öffnen ein Portal, das fortan die Welt der Menschen mit der Dämonenwelt verbindet. Geschehnisse, die das Interesse von Teufelsjäger Dante wecken, der sich schon bald darauf im Zentrum eines gewaltigen Konflikts befinden soll. Kann er einmal mehr die Welt retten?

Teufelsjäger Dante erlebt bald bei Netflix neue Abenteuer.

Mit „Devil May Cry“ soll 2024 die zweite Animationsserie zu Capcoms gefeierter Actionspiel-Franchise exklusiv bei Netflix starten. Neben Dante sollen ebenfalls seine Partnerin Lady sowie sein Zwillingsbruder Vergil wichtige Rollen innerhalb der Story spielen. Die Macher wollen eine düstere Show abliefern, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet.

Knuckles

Starttermin: 2024 (Paramount+)

Nachdem Knuckles im Kinofilm „Sonic the Hedgehog 2“ seine Premiere gefeiert hat, rückt er in der nach ihm benannten Serie nun in den Mittelpunkt. Er soll den aus den zwei Leinwand-Abenteuern bekannten Police Officer Wade Whipple unter seine Fittiche nehmen. Weitere Details zur Handlung der kommenden Serie hält Paramount derzeit noch unter Verschluss.

„Knuckles“ erweitert das „Sonic the Hedgehog“-Universum.

Sega und Paramount wollen ihr „Sonic the Hedgehog“-Universum auch abseits der Kinofilme ausbauen und der erste Ableger dieses Cinematic Universe ist die kommende Serie „Knuckles“. Wie schon die zwei „Sonic“-Filme soll auch die Serie auf einen Mix aus CGI und Live-Action setzen. Im englischen Original leiht Idris Elba („Thor“) erneut Knuckles seine markante Stimme.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Starttermin: 2024 (Netflix)

Auch zum neuesten Abenteuer von Videospiel-Ikone Lara Croft können wir euch an dieser Stelle leider noch nicht allzu viel verraten. Legendary, Crystal Dynamics und Netflix hüllen sich bezüglich der Story noch in Schweigen. Sicher ist hingegen, dass die Animationsserie die Geschehnisse der Reboot-Trilogie inhaltlich mit den Originalspielen verbinden soll.

Welches Abenteuer uns wohl in „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ erwartet?

Verantwortlich für „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ zeichnet das Team von Powerhouse Animation Studios, die mit „Castlevania“ bereits eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie es verstehen, Games zu verfilmen. Hayley Atwell („Agent Carter“) wird Lara ihre Stimme leihen.

Weitere Videospiel-Adaptionen, die 2024 starten könnten:

ARK: The Animated Series: Die Zeichentrickserie zum beliebten Survival-Game sollte eigentlich schon 2023 starten, allerdings kam es nicht dazu. Ein genauer Starttermin ist zwar noch unbekannt, doch der Titel könnte 2024 endlich erscheinen.

Die Zeichentrickserie zum beliebten Survival-Game sollte eigentlich schon 2023 starten, allerdings kam es nicht dazu. Ein genauer Starttermin ist zwar noch unbekannt, doch der Titel könnte 2024 endlich erscheinen. NieR:Automata Ver1.1a: Im November 2023 bestätigte Sonys Tochterunternehmen Aniplex die Produktion des zweiten Teils beziehungsweise zweiten Cours der Anime-Serie. Möglich wäre, dass dieser im Laufe des kommenden Jahres seine Premiere feiern wird.

Im November 2023 bestätigte Sonys Tochterunternehmen Aniplex die Produktion des zweiten Teils beziehungsweise zweiten Cours der Anime-Serie. Möglich wäre, dass dieser im Laufe des kommenden Jahres seine Premiere feiern wird. Return to Silent Hill: Die Dreharbeiten zum mittlerweile dritten „Silent Hill“-Kinofilm begannen im April 2023 unter anderem in Deutschland. Ein Kinostart im Laufe des neuen Jahres dürfte deshalb durchaus eine realistische Option sein.

Auf welche Videospiel-Adaption freut ihr euch 2024 schon ganz besonders?

Weitere Meldungen zu Filme & Serien.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren