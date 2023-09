Synduality: Release verschiebt sich – Erste Previews zum Spiel

„Synduality: Echo of Ada“ sollte eigentlich im Jahr 2023 erscheinen. Doch daraus wird leider nichts mehr. Zum Trost gibt es neues Video-Material.

„Synduality: Echo of Ada“ erzählt die Geschichte einer dystopischen Zukunft, in der giftiger Regen die Welt verändert.

Der Science-Fiction-Shooter „Synduality: Echo of Ada“ wird leider nicht mehr in 2023 erscheinen. Der zuständige Publisher Bandai Namco hat bekannt gegeben, dass sich das Spiel um unbestimmte Zeit verschieben wird. Es soll weiterhin für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.

Fachbesucher und Fachbesucherinnen der Tokyo Game Show 2023 haben in dieser Woche die Möglichkeit, den Titel das erste Mal weltweit selbst zu spielen. Außerdem soll es ein spezielles Event auf der Bühne geben, bei dem Bandai Namco mehr zum Spiel verrät.

Synduality: Embargo zu ersten Previews ist gefallen

Doch schon jetzt konnte die Fachpresse den Sci-Fi-Shooter vorab vor allen anderen testen. Einige Journalisten und Journalistinnen konnten die gleiche Demo testen, die ab morgen für alle Besucher und Besucherinnen der TGS 2023 zugänglich sein wird.

Das japanische Magazin Famitsu schreibt beispielsweise, dass „Synduality: Echo of Ada“ einen einzigartigen Survival-Multiplayer bietet. Allerdings sei es auch möglich, Teile des Spiels im Einzelspielermodus zu absolvieren.

In der Testversion konnten sich acht Mitspieler und Mitspielerinnen gleichzeitig auf einer Karte bewegen. Doch die Karte kann schon vorher betreten werden, unabhängig vom Erreichen der maximalen Anzahl. Weitere Spieler und Spielerinnen können dann auch dem laufenden Match beitreten. Die Presse hatte hier die Mission, 15 Kristalle zu sammeln.

Bei den Begegnungen handelt es sich um PvP-Schlachten, in denen die Mechs gegeneinander antreten müssen. Einen Koop-Modus planen die Verantwortlichen leider nicht, so der japanische PlayStation-Blog.

Weitere Meldungen zu „Synduality: Echo of Ada“:

In dem Video einer Person, die die Demo zu „Synduality: Echo of Ada“ bereits anspielen konnte, sehen wir frisches Gameplay-Material. Wir können uns einen Eindruck davon machen, wie ADA individualisiert werden kann, Angriffe starten, Begegnungen mit PvP-Gegnern ablaufen und eine erfolgreiche Flucht abläuft. Außerdem sehen wir zum Ende des Videos, wie der Abschluss einer Mission aussieht.

