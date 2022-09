Synduality: Bandai Namco stellt neuen Sci-Fi-Shooter für die PS5 vor

Anfang des Monats bestätigte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment, dass das Unternehmen die diesjährige Tokyo Game Show nutzen möchte, um einen neuen Titel vorzustellen.

Hinter dieser Ankündigung versteckt sich offenbar der Science-Fiction-Shooter „Synduality“, der in der gestrigen „State of Play“-Ausgabe mit einem ersten Trailer vorgestellt wurde. Die Geschichte des Shooters versetzt uns laut offiziellen Angaben in das Jahr 2022. Ein paar Jahre, nachdem ein mysteriöser Regen namens Tears of the New Moon zu strömen begann und die Menschheit auslöschte, führt der Weg der Spieler und Spielerinnen auf einen verlassenen Planeten.

Die Suche nach seltenen Ressourcen

Dort schließen wir uns der Drifter genannte Gruppierung an, deren Mitglieder versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, indem sie eine seltene Ressource namens AO-Kristalle abbauen. Der Haken an der Sache: Die wertvollen Kristalle sind lediglich in äußerst gefährlichen Gegenden zu finden. Die Spieler und Spielerinnen steuern auf ihren Abenteuern bewaffnete Fahrzeuge, die Cradle Coffins genannt werden und sowohl optisch als auch hinsichtlich der Waffenausstattung individuell angepasst werden können.

Das Gameplay von „Synduality“ dreht sich um den Kampf gegen xenomorphe Kreaturen namens Enders, die versuchen, die Drifter daran zu hindern, AO-Kristalle zu sammeln. Im Online-Modus des Sci-Fi-Shooters könnt ihr auf andere Drifter treffen, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen und euch in einen Kampf verwickeln können. Durch dieses Feature werden die PvE-Gefechte durch PvP-Elemente angereichert.

Neben dem Videospiel wird übrigens auch ein Anime zu „Synduality“ veröffentlicht, dessen Cast Aoi Koga als Noir, Nagisa Aoyama als Ciel und M.A.O als Schnee umfasst. Weitere Details zum Anime werden laut Bandai Namco Entertainment zu gegebener Zeit folgen. „Synduality“ erscheint 2023 für die PlayStation 5.

