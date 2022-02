Sonic: Sega bestätigt dritten Kinofilm und eine neue Live-Action-Serie

Wie Sega bekannt gab, wird bereits an einem dritten Kinofilm zu "Sonic the Hedgehog" gearbeitet. Darüber hinaus darf sich die Anhängerschaft über eine neue Live-Action-Serie freuen, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen wird.

"Sonic the Hedgehog" bekommt einen dritten Kinofilm spendiert.

Anfang der Woche bedachten uns Sega und die Verantwortlichen von Paramount mit einem neuen Trailer zum im April 2022 startenden Kinofilm „Sonic the Hedgehog 2“.

Wer diesen verpasst haben sollte, kann ihn hier nachholen. Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers gab Sega bekannt, dass das Unternehmen mit „Sonic the Hedgehog“ große Pläne verfolgt und zusammen mit Paramount bereits an einem dritten Kinofilm arbeitet. Konkrete Details zu diesem wurden bisher leider nicht genannt. Selbiges gilt für die neue Live-Action-Serie zu „Sonic the Hedgehog“, die im Rahmen des Statements ebenfalls angekündigt wurde.

Knuckles feiert ein Comeback

Zur besagten Live-Action-Serie wurde lediglich bestätigt, dass Knuckles ein Comeback feiern und erneut von Idris Elba vertont wird. „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass der dritte Sonic-Kinofilm und die erste Live-Action-Sonic-Serie für Paramount+ aktiv entwickelt werden. Wir haben eine bemerkenswerte Partnerschaft mit Paramount und freuen uns darauf, die Sonic the Hedgehog-Franchise mit ihnen weiter auszubauen“, so das offizielle Statement.

Und weiter: „2022 entwickelt sich zu einem bedeutenden Jahr für das Franchise mit dem zweiten Film, der diesen April veröffentlicht wird, sowie Sonic Frontiers, dem mit Spannung erwarteten Videospieltitel, der im Weihnachtsgeschäft erscheint. Sonic wird seit über 30 Jahren von Fans auf der ganzen Welt geliebt und wir freuen uns darauf, ihnen noch viele Jahre lang unvergessliche Momente und Erlebnisse zu bieten.“

Wann mit weiteren Details zur Live-Action-Serie zu rechnen ist, verriet Sega leider nicht.

Quelle: Sega

