Sonic the Hedgehog 2: Handlung aufgedeckt – darum geht es in der Fortsetzung

Dr. Eggman kehrt mit einem neuen Partner zurück.

Seit heute ist die Handlung des Film-Sequels „Sonic the Hedgehog 2“ bekannt. In einer aufgetauchten Mitteilung von Sega wird nämlich die Story des Filmprojekts beschrieben.

Das erwartet euch im neuen Film: „Nachdem Sonic sich in Green Hills niedergelassen hat, ist er bereit für mehr Freiheit. Tom und Maddie stimmen zu, ihn zu Hause zu lassen, während sie in den Urlaub fahren. Kaum sind sie weg, kommt Dr. Robotnik zurück, dieses Mal mit einem neuen Partner namens Knuckles. Gemeinsam suchen sie nach einem Smaragd, der die Macht hat, Zivilisationen aufzubauen und zu zerstören. Sonic tut sich mit seinem Kumpel Tails zusammen und begibt sich mit ihm auf die Reise, um den Smaragd zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.“

Im Anschluss wird hinzugefügt, dass Jeff Fowler erneut die Regie übernimmt. Die Schauspieler Ben Schwartz, James Marsden und Jim Carrey sind ebenfalls mit von der Partie.

Die Handlung kommt eingefleischten Fans bekannt vor

Viele Fans der bekannten Videospielfigur ist sofort aufgefallen, dass die Handlung an den dritten Jump ’n‘ Run-Ableger erinnert, der ursprünglich im Jahr 1994 erschienen ist. Als das offizielle Logo zum Film enthüllt wurde, konnten wir bereits einen Auftritt von Miles „Tails“ Prowser erahnen.

Die Dreharbeiten haben im März begonnen. Als Erscheinungstermin wird der 8. April 2022 angegeben. Zusätzlich wird es eine Animationsserie in Zusammenarbeit mit Netflix geben, die ebenfalls im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.

Quelle: U.S. Copyright Catalog

