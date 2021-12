Sonic the Hedgehog 2: Erster Trailer zur Videospiel-Adaption veröffentlicht

Sonic the Hedgehog 2:

Letztes Jahr mauserte sich der erste Teil zu einem Überraschungshit und nun zeigt sich der Nachfolger, "Sonic the Hedgehog 2", in einem ersten Trailer.

"Sonic the Hedgehog 2" startet demnächst auch in den deutschen Kinos.

Während der diesjährigen Ausgabe der Game Awards kamen Fans des ikonischen blauen Igels aus dem Hause SEGA durchaus auf ihre Kosten. Neben dem Ankündigungs-Trailer zum neuen Videospiel „Sonic Frontiers“ wurde ebenfalls der erste Trailer zum neuen Kinofilm „Sonic the Hedgehog 2“ veröffentlicht. Den Video könnt ihr euch am Ende dieses Artikels selbst ansehen.

Sonic VS Knuckles und Tails ist auch noch in Teil 2 dabei

Die Handlung der Fortsetzung setzt dabei einige Zeit nach den Geschehnissen des Vorgängers an. Sonic hat sich inzwischen in seiner neuen Heimat richtig eingelegt und ist der Ansicht, er verdiene inzwischen mehr Freiheiten. Doch kurz nachdem seine Freunde Tom und Maddie in den Urlaub fahren, kehrt der Schurke Dr. Robotnik zurück und diesmal ist der durchgeknallte Wissenschaftler nicht alleine unterwegs.

Ihm zur Seite steht ein roter, sehr muskulöser Igel namens Knuckles. Er und sein Partner befinden sich auf der Suche nach einem Smaragd, dem eine enorme Macht innewohnen soll. Im Trailer sehen wir bereits, dass Knuckles Sonic mit einem ordentlichen Hieb niederschlägt und beide somit gegeneinander kämpfen werden. Glücklicherweise hat unser blauer Kult-Igel seinen Kumpel Tails im Schlepptau, der ihm ein bisschen unter die Arme greift.

Die Rivalität zwischen Sonic und Knuckles dürfte dabei im Laufe der Handlung von „Sonic the Hedgehog 2“ eine ziemlich große Rolle spielen. Darauf deutet zumindest der japanische Titel des Films hin, der, wie Siliconera berichtet, „Sonic the Movie / Sonic VS Knuckles“ lautet. Das japanischen Logo des Leinwand-Abenteuers könnt ihr übrigens im entsprechenden Trailer sehen.

Inszeniert wird die Fortsetzung des Überraschungshits von 2020, der insgesamt stattliche 304,96 Millionen US-Dollar (via The Numbers) an den weltweiten Kinokassen einspielen konnte, erneut von Regisseur Jeff Fowler. In den Hauptrollen sind wieder Jim Carrey und James Marsden zu sehen. Zudem kehrt ebenfalls Tika Sumpter zurück. Im englischen Original leiht zudem Ben Schwartz erneut Hauptfigur Sonic seine Stimme. Die Neuzugänge Knuckles und Tailes werden von Idris Elba beziehungsweise Colleen O’Shaughnessey gesprochen.

„Sonic the Hedgehog 2“ startet am 31. März 2022 in den deutschen Kinos.

Was ist eure Meinung zum ersten „Sonic the Hedgehog 2“-Trailer?

