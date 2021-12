Sonic: Präsentation eines neuen Titels auf den The Game Awards 2021 bestätigt

Nach den Andeutungen in dieser Woche wurde die Präsentation eines neuen "Sonic"-Titels im Rahmen der The Game Awards 2021 nun auch offiziell bestätigt. Hierbei dürften wir es mit "Sonic Frontiers" zu tun haben, das bereits seit einer ganzen Weile durch die Gerüchteküche geistert.

Wie im Zuge der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der Reihe bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von Team Sonic aktuell an einem neuen „Sonic“-Titel.

Nachdem in dieser Woche bereits angedeutet wurde, dass das besagte Projekt im Zuge der von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards 2021 vorgestellt werden könnte, wurde der Auftritt des neuen „Sonic“-Titels nun auch offiziell bestätigt. Als kleine Überraschung wurde zudem bekannt gegeben, dass im Rahmen der Enthüllung des neuen „Sonic“-Abenteuers auch Jim Carrey zugegen sein wird. Dieser schlüpfte im erfolgreichen „Sonic the Hegdehog“-Kinofilm in die Rolle von Dr. Eggman.

Neuer Titel trägt wohl den Namen Sonic Frontiers

Auch wenn sich Sega bisher keine konkreten Details zum neuen „Sonic“-Titel entlocken ließ, können wir wohl davon ausgehen, dass dieser den Namen „Sonic Frontiers“ tragen wird. Darauf deuteten in den vergangenen Wochen sowohl ein entsprechender Markenschutzeintrag in Japan als auch eine Domain von Sega hin.

Eigenen Angaben zufolge versprechen sich die Entwickler von Team Sonic von ihrem neuen Projekt so einiges und möchten nicht weniger als einen Titel abliefern, der einen ähnlichen Einfluss auf das Genre der Plattformer hat, wie es seinerzeit bei „Sonic Adventures“ der Fall war.

Erste Details diesbezüglich erfahren wir möglicherweise heute Nacht. So starten die The Game Awards 2021 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr unserer Zeit.

Tomorrow night — Sonic’s 30th anniversary gets even bigger. See the next game and….we’re excited to welcome @jimcarrey and @rejectedjokes to #TheGameAwards to world premiere #SonicMovie2! pic.twitter.com/78WDL2JLk3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2021

