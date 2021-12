Sonic Frontiers: Offizielle Enthüllung auf den The Game Awards 2021?

In den vergangenen Monaten wurde Sega immer wieder mit einem möglichen "Sonic Frontiers" in Verbindung gebracht. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte der Titel auf den The Game Awards 2021 in dieser Woche endlich offiziell vorgestellt werden.

Wie Sega anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der „Sonic“-Franchise bekannt gab, wird bei Team Sonic an einem neuen „Sonic“-Titel gearbeitet, mit dem die Reihe zu alter Stärke zurückfinden soll.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Entwickler von Team Sonic das Ziel verfolgen, einen Titel abzuliefern, der einen ähnlichen Einfluss hat wie damals „Sonic Adventures“, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt. In den vergangenen Wochen deuteten ein entsprechender Markenschutzeintrag in Japan und eine frisch entdeckte Domain an, dass das besagte Projekt den Namen „Sonic Frontiers“ tragen wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Ankündigung in dieser Woche?

Wie sich in diesen Stunden abzeichnet, könnte die offizielle Enthüllung beziehungsweise Vorstellung von „Sonic Frontiers“ aber schon in dieser Woche über die Bühne gehen. Genauer gesagt im Rahmen der The Game Awards 2021, die am kommenden Donnerstag, den 9. Dezember 2021 stattfinden. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte ein Twitter-Dialog zwischen dem offiziellen „Sonic“-Kanal und Geoff Keighley, dem Produzenten und Director des Events.

Weitere Meldungen zu Sonic:

Die besagten Tweets haben wir natürlich unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden. Sollte „Sonic Frontiers“ in der Tat auf den The Game Awards 2021 vorgestellt werden, findet ihr die entsprechenden Details und Eindrücke zeitnah natürlich auch bei uns.

Thanks, we’ll see you there! — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers.