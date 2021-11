Sonic Frontiers: Markenschutzeintrag deutet auf neuen Titel hin

In der Vergangenheit wurde Sega immer wieder mit einem neuen "Sonic"-Titel in Verbindung gebracht, der im Laufe des kommenden Jahres erscheint. Wie ein aktueller Markenschutzeintrag andeutet, könnt dieses den Namen "Sonic Frontiers" tragen.

In der Vergangenheit deuteten die Verantwortlichen von Sega mehrfach die laufenden Arbeiten an einem neuen „Sonic“-Titel an, der sich für mehrere Plattformen im Entwicklung befindet und im Laufe des kommenden Jahres das Licht der Welt erblickt.

Nachdem sich in den vergangenen Monaten abzeichnete, dass das besagte Projekt unter dem Arbeitstitel „Sonic Rangers“ entsteht, könnte nun der finale Name des neuen „Sonic“-Abenteuers durchgesickert sein. So sicherte sich Sega am 22. Oktober 2021 den Markenschutz für einen Titel mit dem Namen „Sonic Frontiers“. Da der Markenschutz sowohl im Japanischen als auch im Englischen vorgenommen wurde, wird spekuliert, dass wir es hier in der Tat mit dem finalen Namen des nächsten „Sonic“-Titels zu tun haben könnten.

Projekt wurde zu früh ins Gespräch gebracht

Eine offizielle Bestätigung seitens Sega lässt genauso auf sich warten wie handfeste Informationen zum nächsten Abenteuer des schnellsten Igels der Welt. Während die Gerüchteküche in Erfahrung gebracht haben möchte, dass es sich bei „Sonic Rangers“ beziehungsweise „Sonic Frontiers“ um einen Open-World-Titel handelt, räumte Sega im Sommer dieses Jahres lediglich ein, dass das Unternehmen etwas zu früh damit begonnen hat, das mysteriöse Projekt ins Gespräch zu bringen.

Darüber hinaus äußerte das Unternehmen ambitionierte Pläne und möchte laut eigenen Aussagen dafür sorgen, dass das nächste „Sonic“-Projekt ähnlich hohe Wellen schlägt wie seinerzeit „Sonic Adventures“ (1998) und ähnlich einflussreich ist. „Da sich dieser Titel noch mitten in der Entwicklung befindet, kann ich nichts dazu sagen. Doch ich möchte mitteilen, dass das Entwicklerteam seine Zeit damit verbracht hat, etwas Neues und Herausforderndes zu machen“, so Takashi Iizuka, der Boss von Team Sonic.

Und weiter: „Durch eine Menge ‚Versuch und Irrtum‘ möchte das Team allen ein neues Sonic-Spiel präsentieren. Und ich hoffe, dass eure herzliche Unterstützung ihrer Arbeit sie motivieren kann, diese Herausforderung wirklich zu meistern.“

Quelle: Chizai Watch

