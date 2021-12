Sonic Frontiers: Neuer Ableger der Kult-Videospielreihe mit Trailer enthüllt

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass SEGA an einem neuen Sonic-Game arbeitet. Nun wurde dieser Titel in Form von "Sonic Frontiers" offiziell vorgestellt.

Nachdem es in den letzten Monaten bereits diverse Gerüchte gab, bestätigte SEGA schließlich die Arbeiten an einem neuen Videospiel-Abenteuer rund um den blauen Kultigel Sonic the Hedgehog. Mit „Sonic Frontiers“ wurde der Titel im Rahmen der Game Awards 2021 nun offiziell mit einem Trailer angekündigt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Sonic Frontiers: Erkundet im Videospiel-Abenteuer offene Zonen

In „Sonic Frontiers“ sollen Welten aufeinanderprallen, wie die Entwickler versprechen. Des Weiteren soll euch hiermit ein Abenteuer geboten werden, wie ihr es bisher noch nie zuvor in der altehrwürdigen Reihe erlebt habt. Ihr sollt große spielerische Freiheiten genießen können, während ihr mit Hochgeschwindigkeit die offenen Zonen der Spielwelt durchstreift.

In den Landschaften der Starfall-Inseln, warten mächtige und gefährliche Gegner auf euch. Die verschiedenen Bereiche sollen dabei sehr abwechslungsreich ausfallen. Hierzu zählen nicht nur dichtbewachsene Wälder und majestätische Wasserfälle, sondern ebenfalls karge Wüsten und weitere noch unbekannte Areale.

Takashi Iizuka, Creative Officer von Sonic Team USA, erklärt, das kommende Spiel sei „ein großer Sprung nach vorn für die Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann.“

In Kooperation mit dem Entwicklerteam von „Sonic Team Japan haben wir ein völlig neues Spielerlebnis für Sonic the Hedgehog geschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften mit Sonics charakteristischer Geschwindigkeit und Fähigkeiten erkunden können“, führt Iizuka weiterhin aus.

Abschließend heißt es, das Spiel werde „an jeder Ecke viele Wendungen“ bieten. Die Verantwortlichen freuen sich bereits darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen bezüglich „Sonic Frontiers“ enthüllen zu können.

„Sonic Frontiers“ soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-Konsolen, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Sonic Frontiers“?

