Tomb Raider: Netflix kündigt Animationsserie an

Das "Tomb Raider"-Franchise feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum.

Bis wir erneut selbst als Lara Croft ein neues „Tomb Raider“-Abenteuer in Videospielform erleben dürfen, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern. Dafür dürfen sich Fans der kultigen Action-Adventure-Reihe nun auf die erste Zeichentrickserie zum Franchise freuen. Vor wenigen Minuten kündigte VoD-Anbieter Netflix eine solche über seinen NX-Twitter-Account an.

Anime-Serie ist offizieller Teil des Reboot-Kanons

In besagter Nachricht verrät Netflix, die „ikonischste Videospiel-Heldin“ springe in ihre eigene Anime-Serie. Diese entsteht in Zusammenarbeit mit dem Filmproduktionsstudio Legendary, das beispielsweise den dieses Jahr kommenden Blockbuster „Godzilla vs. Kong“ mit produzierte. Außerdem bestätigt Netflix, dass die kommende Animationsserie ein offizieller Teil des „Tomb Raider“-Reboot-Kanons und zeitlich nach den Ereignissen von „Shadow of the Tomb Raider“ ansetzen wird.

In einer ersten Pressemitteilung (via Comic Book) heißt es hierzu: „Lara Croft, eine der kultigsten Abenteurerinnen der Videospielwelt, gibt ihr Anime-Debüt in einer brandneuen Serie. Die Zeichentrickserie knüpft an die Ereignisse der sehr erfolgreichen ‚Tomb Raider‘-Videospiel-Reboot-Trilogie an und wird das neueste und größte Abenteuer der weltreisenden Heldin zeigen. Fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen ihres ersten Spiels erkundet Lara weiterhin neues Terrain.“

Des Weiteren hat Netflix Tasha Huo als Autorin und ausführende Produzentin der kommenden ‚Tomb Raider‘-Serie verpflichtet. Howard Bliss, Stephan Bugau, Dmitri M. Johnson und Jacob Robinson werden die Serie ebenfalls als Produzenten betreuen. Darüber hinaus sind weitere Informationen zur Anime-Produktion gegenwärtig jedoch noch spärlich gesät. So ist beispielsweise noch unklar, welches Animationsstudio die Serie produzieren wird und wann diese letztendlich beim Streaming-Anbieter starten soll.

Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, erfolgt die Ankündigung der Anime-Serie anlässlich des diesjährigen 25. Jubiläums der prestigeträchtigen Action-Adventure-Reihe. Möglich wäre, dass sich Fans in den kommenden Monaten entsprechend noch auf weitere Ankündigungen zu neuen „Tomb Raider“-Projekten freuen dürfen.

