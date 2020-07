Tomb Raider Ultimate Experience: Neuer Markenschutz sorgt für Spekulationen

Aktuellen Berichten zufolge sicherte sich Square Enix kürzlich den Markenschutz an "Tomb Raider: Ultimate Experience". Was es mit dem Ganzen auf sich hat, ist aktuell allerdings noch unklar.

"Tomb Raider": Ein neuer Markenschutz sorgt für Spekulationen.

Auch wenn sich „Shadow of the Tomb Raider“ in den ersten Monaten auf einem eher enttäuschenden Niveau verkaufte, stellte Square Enix schnell klar, dass das Unternehmen an der Reihe definitiv festhalten wird.

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen die Tatsache, dass sich Square Enix kürzlich den Markenschutz für „Tomb Raider: Ultimate Experience“ sicherte. Im Zuge des Ganzen wurde die neue Marke auch mit „T.R.U.E.“ abgekürzt. Da weitere Details von offizieller Seite bisher Mangelware sind, kann aktuell nur spekuliert werden, womit wir es hier zu tun haben.

Eine Spiele-Sammlung für die Next-Generation-Konsolen?

Naheliegend wäre sicherlich, dass es sich bei „Tomb Raider: Ultimate Experience“ um eine Sammlung für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X handelt, die mit „Tomb Raider“, „Rise of the Tomb Raider“ sowie „Shadow of the Tomb Raider“ alle drei Ableger der neuen Trilogie in einer technisch überarbeiteten Fassung umfasst. Sollten sich diese Gedankengänge bewahrheiten, dürften auch alle seinerzeit veröffentlichten Download-Inhalte an Bord sein.

Denkbar ist ebenfalls, dass es sich bei „Tomb Raider Ultimate Experience“ um eine Sammlung mit älteren Ablegern der langlebigen Serie handelt. So lange handfeste Informationen von offizieller Seite noch ausstehen, bleibt jedoch abzuwarten, was sich hinter „Tomb Raider Ultimate Experience“ im Detail versteckt.

Sollten sich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Update: Laut einem vermeintlich geleakten Artwork erscheint die Spielesammlung am 27. August 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, den PC sowie Stadia und umfasst mehrere ältere Ableger der Reihe. Da das Bild zuerst auf der Plattform 4chan auftauchte, sollte das Ganze vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Rumor: Tomb Raider: The Ultimate Experience potentially in the works, coming to Switch https://t.co/ohwnyYUhn7 pic.twitter.com/mH3Mnhy06U — Nintendo Everything (@NinEverything) July 9, 2020

