Fallout: Trailer zur Amazon Prime-Serie führt tief in das Ödland

Während der Start der TV-Serie zu “Fallout” nur noch wenige Monate entfernt ist, zeigen Bethesda und Amazon Prime ein Video, das in das verstrahlte Ödland entführt. Der “Teaser-Trailer” hat eine Länge von zweieinhalb Minuten und liegt in einer deutschsprachigen Vertonung vor.

Zusammen mit Lucy (Ella Purnell) erleben Zuschauer in der heutigen Veröffentlichung einige Schlüsselmomente. Inbegriffen sind mutierte Kreaturen, chaotische Metropolen, die kämpferische Stählerne Bruderschaft, Rebellionen in den Vaults, diverse Schusswechsel wie im Wilden Westen und ein äußerst fähiger Vierbeiner mit tödlichen Fähigkeiten.

Und natürlich gibt es für die Ohren klassische Klänge. Im heutigen Trailer zu “Fallout” ist es Nat King Coles „I Don’t Want To See Tomorrow“.

Komplexe und gewalttätige Welt

Basierend auf der gleichnamigen Videospielserie erzählt “Fallout” die Geschichte von “Habenden und Nichthabenden”, die in einer Welt leben, in der es fast nichts mehr zu haben gibt.

200 Jahre nach dem Ende der Welt, wie wir sie kennen, sind die friedlichen Bewohner eines luxuriösen Fallout-Bunkers gezwungen, in das radioaktiv verseuchte Ödland zurückzukehren, das ihre Vorfahren hinterlassen haben. Dabei entdecken sie eine komplexe und – wie aus den Spielen gewohnt – äußerst gewalttätige Welt, die sie erkunden müssen.

Verantwortlich für “Fallout” zeichnen sich die ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy, die zuvor an “Westworld” mitwirkten. Zu sehen sind in der Serie Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten und weitere Darsteller.

Geboten bekommen Zuschauer eine komplett neue Story: Der Game Director und Executive Producer Todd Howard betonte in einem vorangegangenen Interview, dass keine Neuerzählung einer bestehenden Geschichte angestrebt wurde. Zwar habe es Ideen gegeben, die Handlung eines bestimmten Spiels aufzugreifen – wie beispielsweise „Fallout 3“. Jedoch war Howard davon überzeugt, dass diese Geschichte bereits ausreichend erzählt wurde.

Fallout TV-Serie: Bilder mit The Ghoul und Co – Infos zum Kanon

“Fallout” wird ab dem 12. April 2024 auf Prime Video laufen und ist die erste große neue “Fallout”-Geschichte seit dem Online-Spiel “Fallout 76”, das in diesem Jahr ein weiteres Update erhält. Nachfolgend kann das heutige Video zur TV-Serie gestartet werden:

